Airbnb: Ανεβάζουν τις τιμές ενοικίων λένε στον «Π» φορείς της αγοράς

ΓΕΩΡΓΙΑ ΧΑΝΝΗ

«Η Κύπρος έλυσε ένα πρόβλημα τουρισμού, αλλά δημιούργησε -ή τουλάχιστον μεγέθυνε- ένα πρόβλημα στέγασης. Η ευθυγράμμιση των δύο είναι πλέον απαραίτητη για μια ισορροπημένη και βιώσιμη αγορά ακινήτων», δηλώνει ο CEO της Ask Wire, Παύλος Λοΐζου

Την αύξηση που καταγράφεται στις βραχυχρόνιες μισθώσεις ακινήτων διαπιστώνουν φορείς της αγοράς, καταγράφοντας την τάση που υπάρχει για αγορά οικιστικών μονάδων με σκοπό την ενοικίασή τους μέσω Airbnb. Στην πράξη η μεγάλη αύξηση στις αφίξεις τουριστών δεν στηρίχθηκε από την ενίσχυση της δυναμικότητας από τα ξενοδοχεία, αλλά από τις πρόσθετες κλίνες που προσέφερε η βραχυχρόνια μίσθωση. Τα τελευταία στοιχεία της Eurostat δείχνουν ότι η Κύπρος έχει τη δεύτερη μεγαλύτερη αύξηση στις διανυκτερεύσεις σε κυπριακά καταλύματα που κρατήθηκαν...

