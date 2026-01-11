Airbnb: Ανεβάζουν τις τιμές ενοικίων λένε στον «Π» φορείς της αγοράς

Την αύξηση που καταγράφεται στις βραχυχρόνιες μισθώσεις ακινήτων διαπιστώνουν φορείς της αγοράς, καταγράφοντας την τάση που υπάρχει για αγορά οικιστικών μονάδων με σκοπό την ενοικίασή τους μέσω Airbnb. Στην πράξη η μεγάλη αύξηση στις αφίξεις τουριστών δεν στηρίχθηκε από την ενίσχυση της δυναμικότητας από τα ξενοδοχεία, αλλά από τις πρόσθετες κλίνες που προσέφερε η βραχυχρόνια μίσθωση. Τα τελευταία στοιχεία της Eurostat δείχνουν ότι η Κύπρος έχει τη δεύτερη μεγαλύτερη αύξηση στις διανυκτερεύσεις σε κυπριακά καταλύματα που κρατήθηκαν...

