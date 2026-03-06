Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Ιράν: Στοχοθέτησε αμερικανική βάση στα Εμιράτα που χρησιμοποιήθηκε για την επίθεση εναντίον σχολείου

Οι Φρουροί της Επανάστασης, σημειώνουν σε δήλωση που μεταδόθηκε από την ιρανική τηλεόραση πως: «Η αεροπορική βάση Αλ-Ντάφρα, που ανήκει στους Αμερικανούς τρομοκράτες στην περιοχή, στοχοθετήθηκε από μη επανδρωμένα αεροσκάφη και πυραύλους».

Την επιβεβαίωση πως στοχοθέτησαν αμερικανική αεροπορική βάση στα Εμιράτα έδωσαν σήμερα Παρασκευή (06/03) οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν, υποστηρίζοντας πως πρόκειται για αυτή, που χρησιμοποιήθηκε για να εξαπολυθεί ένα πλήγμα εναντίον ενός σχολείου στο Ιράν, το Σάββατο (28/02), την πρώτη δηλαδή ημέρα του πολέμου.

Όπως αναφέρουν οι ιρανικές αρχές, ο βομβαρδισμός εναντίον του δημοτικού σχολείου θηλέων της Μινάμπ, στο νότιο τμήμα της χώρας, στοίχισε τη ζωή σε περισσότερους από 150 ανθρώπους, μεταξύ αυτών πολλά παιδιά.

Το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) δεν μπορεί να έχει πρόσβαση στο σημείο, προκειμένου να επαληθεύσει με ανεξάρτητο τρόπο τόσο την εγκυρότητα των φερόμενων γεγονότων όσο και τον απολογισμό των θυμάτων, όμως κατάφερε να εξακριβώσει πως το κτίριο βρισκόταν κοντά σε δύο εγκαταστάσεις που ήλεγχαν οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν.

Δεν επιβεβαιώνουν το χτύπημα ΗΠΑ και Ισραήλ

Σημειώνεται ότι το εν λόγω πλήγμα στο Ιράν, δεν επιβεβαιώνουν ούτε οι ΗΠΑ, αλλά ούτε το Ισραήλ, ενώ η Ουάσιγκτον διαβεβαίωσε πως το Πεντάγωνο διεξάγει μία έρευνα.

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο είπε τη Δευτέρα ότι οι ΗΠΑ δεν θα έβαζαν ποτέ στο στόχαστρό τους «εσκεμμένα» ένα σχολείο.

Οι New York Times ανέφεραν, σε μια έρευνα που δημοσιεύτηκε την Πέμπτη, πως η τραγωδία θα μπορούσε να είναι αποτέλεσμα ενός αμερικανικού βομβαρδισμού εναντίον μιας ναυτικής βάσης των Φρουρών της Επανάστασης, η οποία βρίσκεται σε κοντινή απόσταση.

Πηγή: cnn.gr

