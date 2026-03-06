Πόσο κοστίζει στις ΗΠΑ κάθε μέρα πολέμου στο Ιράν - Η «ζημιά» ναυτικών και αεροπορικών δυνάμεων

Πάνω από 890 εκατομμύρα δολάρια την ημέρα φέρεται να κοστίζει στις ΗΠΑ ο πόλεμος στο Ιράν, όπως αποκαλύπτουν αναλυτές μιλώντας στο CNNi και καθώς ακόμη δεν διαφαίνεται το τέλος της επιχείρηση που ξεκίνησε σε συντονισμό με το Ισραλή.

«Είναι εξαιρετικά απρόβλεπτος (πόλεμος) και επομένως δεν θα γνωρίζουμε το κόστος του μέχρι να τελειώσει» όπως δήλωσε η διευθύντρια προγράμματος του Εθνικού Προτεραιοτήτων στο Ινστιτούτο Μελετών Πολιτικής, Λίντσεϊ Κοσγκάριαν. Η σύρραξη, σύμφωνα με την ίδια «δεν είναι απαραίτητη» για τις ΗΠΑ και «ροκανίζει» τον προϋπολογισμό που θα μπορούσε να δοθεί για άλλες πολιτικές που θα έκαναν «τη ζωή πιο προσιτή για τους Αμερικανούς».

«Το κόστος του πολέμου στο Ιράκ κατέληξε να φτάσει σχεδόν τα τρία τρισεκατομμύρια δολάρια» υπενθύμισε η ίδια . «Οπότε θα μπορούσε εύκολα αυτό (το μέτωπο) να φτάσει σε αστρονομικά ποσά».

Πάνω από 890 εκατομμύρια δολάρια την ημέρα

Μέχρι στιγμής, πάντως, ο πόλεμος φέρεται να κοστίζει περίπου 891,4 εκατομμύρια δολάρια την ημέρα, σύμφωνα με think tank που έχει έδρα την Ουάσινγκτον, το οποίο ανέλυσε τις πληροφορίες που έχει κοινοποιήσει το Πεντάγωνο σχετικά με τους στόχους που έπληξε και τα μέσα που εμπλέκονται στην επιχείρηση.

Το Κέντρο Στρατηγικών και Διεθνών Σπουδών (CSIS) προβλέπει ότι το κόστος θα μειωθεί καθώς οι ΗΠΑ θα στραφούν σε «λιγότερο ακριβά πυρομαχικά» και καθώς τα drones και οι πύραυλοι που εκτοξεύει το Ιράν θα μειωθούν.

«Ωστόσο, το μελλοντικό κόστος θα εξαρτηθεί κυρίως από την ένταση των επιχειρήσεων και την αποτελεσματικότητα των ιρανικών αντιποίνων» προειδοποίησε το CSIS σε έκθεσή του.

Οι μεγαλύτεροι παράγοντες κόστους

Οι αεροπορικές, ναυτικές και χερσαίες επιχειρήσεις αναμένεται να αποτελέσουν τα μεγαλύτερα έξοδα, σύμφωνα με τη σχετική ανάλυση.

Οι αεροπορικές επιχειρήσεις αναμένεται να κοστίζουν 30 εκατομμύρια δολάρια την ημέρα, ενώ το κόστος για τις καθημερινές ναυτικές επιχειρήσεις ανέρχεται σε περίπου 15 εκατομμύρια δολάρια. Οι επίγειες επιχειρήσεις θα κόστιζαν 1,6 εκατομμύρια δολάρια την ημέρα. Παρακάτω το CNNi παρουσιάζει το ημερήσιο κόστος των πιο ακριβών εξοπλισμών:

Δεξαμενόπλοιο και φορτίο: Εννέα εκατομμύρια δολάρια

Carrier Air Wing (CVW): Πέντε εκατομμύρια δολάρια

Ανιχνεύσιμο μαχητικό αεροσκάφος: Πέντε εκατομμύρια δολάρια

Μη ανιχνεύσιμο μαχητικό αεροσκάφος Stealth: Πέντε εκατομμύρια δολάρια

Αεροπλανοφόρο: Έξι εκατομμύρια δολάρια

Αντιτορπιλικό πλοίο (Destroyer): Πέντε εκατομμύρια δολάρια

Ταξιαρχία Πυροβολικού: Ένα εκατομμύριο δολάρια

Τάγμα Εθνοφρουράς: Λιγότερο από ένα εκατομμύριο δολάρια.

Πηγή: cnn.gr