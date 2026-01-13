Υπ. Ενέργειας: Οι δράσεις Κύπρου για προώθηση ΑΠΕ

Τις πολιτικές, τα μέτρα και τις δράσεις που υλοποιεί η Κύπρος για την περαιτέρω προώθηση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, παρουσίασε ο Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας Μιχάλης Δαμιανός στις εργασίες της 16ης Συνόδου της Συνέλευσης του Διεθνούς Οργανισμού Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (IRENA), η οποία πραγματοποιήθηκε στο Άμπου Ντάμπι στις 11 και 12 Ιανουαρίου 2026.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου, κατόπιν προσωπικής πρόσκλησης του Υπουργού Βιομηχανίας και Προηγμένης Τεχνολογίας των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων και Διευθύνοντος Συμβούλου της ADNOC Δρ Sultan Ahmed Al Jaber, ο κ. Δαμιανός παρέστη την Τρίτη, στην επίσημη εναρκτήρια τελετή της Abu Dhabi Sustainability Week, όπου είχε την ευκαιρία να ανταλλάξει απόψεις με Υπουργούς άλλων χωρών, καθώς και με ανώτατα στελέχη διεθνών οργανισμών και επιχειρήσεων.

«Στις παρεμβάσεις του κατά τη Συνέλευση του IRENA, ο κ. Δαμιανός παρουσίασε τις πολιτικές, τα μέτρα και τις δράσεις που υλοποιεί η Κύπρος για την περαιτέρω προώθηση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, αναδεικνύοντας, παράλληλα, τις ιδιαίτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η χώρα ως απομονωμένο ηλεκτρικό σύστημα στο πλαίσιο της ενεργειακής μετάβασης», αναφέρεται.

Επιπλέον, προστίθεται, «αναφέρθηκε στις προτεραιότητες της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα της ενέργειας, με έμφαση στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της ανθεκτικότητας του ενεργειακού συστήματος, στην αναβάθμιση και ψηφιοποίηση των ενεργειακών δικτύων, καθώς και στη διασφάλιση παροχής καθαρής και οικονομικά προσιτής ενέργειας προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις».

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, στο πλαίσιο της Συνόδου, ο Υπουργός συμμετείχε, επίσης, σε συζητήσεις που αφορούσαν στην απανθρακοποίηση της βιομηχανίας, καθώς και τις προοπτικές και τις προκλήσεις που ανακύπτουν από την αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης στον τομέα της ενέργειας, ιδίως σε ζητήματα ενεργειακού σχεδιασμού και ανάπτυξης δικτύων.

Στο περιθώριο των εργασιών της 16ης Συνόδου της Συνέλευσης του IRENA, ο κ. Δαμιανός είχε σειρά διμερών επαφών, μεταξύ άλλων με τον Υπουργό Βιομηχανίας και Προηγμένης Τεχνολογίας των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων και Διευθύνοντα Σύμβουλο της ADNOC Δρ Sultan Ahmed Al Jaber, την Υπουργό Ενέργειας της Μάλτας Miriam Dalli, τον Γενικό Γραμματέα του East Mediterranean Gas Forum (EMGF) Osama Mobarez, καθώς και τον Πρόεδρο του World Energy Council και τέως Γενικό Διευθυντή του IRENA Adnan Z. Amin.

Τον Υπουργό Ενέργειας, κατά την επίσκεψη εργασίας που πραγματοποιεί στο Άμπου Ντάμπι συνοδεύουν, μεταξύ άλλων, η Πρέσβης της Κυπριακής Δημοκρατίας στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα Μερόπη Χριστοφή και ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας Κυριάκος Ιορδάνου.

Πηγή: ΚΥΠΕ