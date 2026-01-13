Με μικρά κέρδη έκλεισε το ΧΑΚ την Τρίτη

Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Ο Γενικός Δείκτης παρουσίασε κέρδη σε ποσοστό 0,34%, κλείνοντας στις 286,10 μονάδες

Με μικρά κέρδη έκλεισε η δεύτερη συνεδρία της εβδομάδας στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου. Ο Γενικός Δείκτης παρουσίασε κέρδη σε ποσοστό 0,34%, κλείνοντας στις 286,10 μονάδες.

Άνοδο 0,63% παρουσίασε ο Δείκτης FTSE/CySE 20, κλείνοντας στις 173,40 μονάδες. Ο ημερήσιος τζίρος ανήλθε σε €280.116,88.

Άνοδο παρουσίασαν οι δείκτες των Επενδυτικών και της Εναλλακτικής Αγοράς σε ποσοστό 0,33% και 1,30%, αντίστοιχα. Αντίθετα, πτώση 1,02% κατέγραψε ο Δείκτης των Ξενοδοχείων και οριακά κατά 0,01% ο Δείκτης της Κύριας Αγοράς.

Το μεγαλύτερο επενδυτικό ενδιαφέρον προσέλκυσαν οι τίτλοι της Τσιμεντοποιίας Βασιλικού με €74.183,10 (άνοδος 8,77% – τιμή κλεισίματος €4,96), της Τράπεζας Κύπρου με €63.219,94 (χωρίς μεταβολή - τιμή κλεισίματος €8,40), της Atlantic Insurance με €28.840,80 (χωρίς μεταβολή – τιμή κλεισίματος €2,40), της Louis Plc με €24.104,81 (χωρίς μεταβολή - τιμή κλεισίματος €0,14) και της Logicom με €23.355,04 (χωρίς μεταβολή - τιμή κλεισίματος €3,60).

Από τις μετοχές, που έτυχαν διαπραγμάτευσης, 7 κινήθηκαν ανοδικά, 8 καθοδικά και 7 παρέμειναν αμετάβλητες. Ο αριθμός των συναλλαγών ανήλθε σε 164.

Πηγή: ΚΥΠΕ

 

