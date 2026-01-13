Πάλμας: «Η Κυπριακή Προεδρία θα εργαστεί για ενίσχυση ευρωπαϊκής συνεργασίας στη θαλάσσια ασφάλεια»

Η θαλάσσια ασφάλεια αποκτά ιδιαίτερη σημασία και η Κυπριακή Προεδρία θα εργαστεί για την ενίσχυση της ευρωπαϊκής συνεργασίας στον τομέα αυτό, για την προστασία κρίσιμων θαλάσσιων υποδομών και για την εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής Θαλάσσιας Ασφάλειας, σε στενή συνεργασία με τα κράτη-μέλη, τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και τους διεθνείς εταίρους της Ένωσης, τόνισε ο Υπουργός Αμυνας Βασίλης Πάλμας.

Σε χαιρετισμό του σε διαπιστευμένους ανταποκριτές ευρωπαϊκών και διεθνών μέσων ενημέρωσης, σήμερα, Τρίτη, στο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης στη Λάρνακα, ο κ. Πάλμας αναφέρθηκε ιδιαίτερα στην αναβάθμιση του Λιμανιού Λεμεσού – Ναυτικής Βάσης Μαρί χαρακτηρίζοντάς το έργο στρατηγικής σημασίας, επισημαίνοντας ότι η Ναυτική Βάση στο Μαρί αποτελεί έναν από τους βασικούς πυλώνες της αμυντικής υποδομής της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Αναφερόμενος στον ρόλο που διαδραματίζει η Κύπρος σε ένα σύνθετο και απαιτητικό περιβάλλον ασφάλειας, τόνισε ότι η Κυπριακή Δημοκρατία ανέλαβε την Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε μια περίοδο έντονων γεωπολιτικών ανακατατάξεων.

«Η Ευρώπη βρίσκεται αντιμέτωπη με ταυτόχρονες, πολυεπίπεδες προκλήσεις», σημείωσε ο Υπουργός Αμυνας, προσθέτοντας ότι «μέσα σε αυτό το πλαίσιο, η ασφάλεια και η άμυνα δεν αποτελούν απλώς περιφερειακά ζητήματα πολιτικής, αλλά κεντρικούς πυλώνες της ευρωπαϊκής συνοχής και αξιοπιστίας».

Αναφερόμενος στη Ναυτική Βάση στο Μαρί, ο κ. Πάλμας τόνισε ότι είναι ένας βασικός πυλώνας της αμυντικής υποδομής της Κυπριακής Δημοκρατίας. «Τα έργα αναβάθμισης που υλοποιούνται τα τελευταία χρόνια, αποτελούν μέρος ενός ολιστικού και μακροπρόθεσμου σχεδιασμού, που αποσκοπεί στη σταδιακή ενίσχυση της επιχειρησιακής ικανότητας της Εθνικής Φρουράς, τη βελτίωση της θαλάσσιας ασφάλεια, αλλά και στην ενίσχυση της ικανότητας της Κύπρου να προσφέρει ουσιαστικά στο πλαίσιο της συνεργασίας με τα κράτη μέλη της ΕΕ και διεθνείς εταίρους», εξήγησε.

Ο Υπουργός Άμυνας, χαρακτήρισε ως στρατηγικής σημασίας την αναβάθμιση της Ναυτικής Βάσης στο Μαρί, «καθώς ενισχύει τις δυνατότητα ελλιμενισμού, τη λογιστική και επιχειρησιακή υποστήριξη των ευρωπαϊκών συμμαχικών δυνάμεων». Ως Κυπριακή Δημοκρατία, πρόσθεσε, «επενδύουμε στις ικανότητες μας, οι οποίες ενισχύουν τη συλλογική ευρωπαϊκή ασφάλεια στην Ανατολική Μεσόγειο». Οι υποδομές που δημιουργούνται, συνέχισε, «μπορούν να υποστηρίξουν τόσο στρατιωτικές ανάγκες όσο και αποστολές ανρθωπιστικού χαρακτήρα και επιχειρήσεις πολιτικής προστασίας, πάντα σε πλήρη ευθυγράμμιση στις ευρωπαϊκές και διεθνείς δεσμεύσεις της Κύπρου».

Υπογράμμισε περαιτέρω ότι η γεωγραφική θέση της Κύπρου της προσδίδει ιδιαίτερη στρατηγική σημασία. «Συνεπώς, η επένδυση στη ναυτική μας υποδομή, αποτελεί επένδυση στη σταθερότητα και στη διεθνή νομιμότητα», είπε. Ο κ. Πάλμας τόνισε ότι η Κύπρος ως το ανατολικότερο άκρο της ΕΕ και ως σημείο διασύνδεσης της Ευρώπης με τη Μέση Ανατολή και την Αφρική, κατέχει ιδιαίτερη θέση στην ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική στρατιωτικής κινητικότητας. «Οι λιμένες, τα αεροδρόμια και οι υποδομές της χώρας μας, έχουν επανειλημμένα υποστηρίξει ανθρωπιστικές επιχειρήσεις, αλλά και απομάκρυνσης πολιτών από εμπόλεμες περιοχές, συμβάλλοντας στην ικανότητα της ΕΕ να διαχειρίζεται κρίσεις και να προβάλλει σταθερότητα στη γειτονιά της», συμπλήρωσε.

Χαρακτήρισε «κρίσιμη» την εξασφάλιση επαρκούς ευρωπαϊκής χρηματοδότησης, για να υπάρχει η δυνατότητα η Κύπρος να συνεισφέρει περαιτέρω στους στόχους της ΕΕ στον τομέα της στρατιωτικής κινητικότητας και της διαχείρισης κρίσεων, εντός ενός σύγχρονου μεταβαλλόμενου περιβάλλοντος. Αναφερόμενος στην ενίσχυση της στρατιωτικής κινητικότητας στον τομέα του ευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών, υπογράμμισε πως είναι κρίσιμη για τη διασφάλιση ταχείας, συντονισμένης και αξιόπιστης μετακίνησης στρατιωτικού προσωπικού, εξοπλισμού και μέσων.

Στο πλαίσιο αυτό, επισήμανε ο κ. Πάλμας, η Κυπριακή Προεδρία, επιδιώκει να διατηρήσει τη δυναμική, σε πολιτικό και νομοθετικό επίπεδο, ενισχύοντας τη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών, διασφαλίζοντας για τη συνέχεια τον εν λόγω στρατηγικό φάκελο.

«Η επιτυχής υλοποίηση των στόχων, προϋποθέτει επαρκή ευρωπαϊκή χρηματοδότηση, ούτως ώστε τα κράτη μέλη να μπορούν να καλύψουν κρίσιμα κενά», ανέφερε. Υπογράμμισε πως «η ΕΕ καλείται να ενισχύσει τη στρατηγική της αυτονομία, κυρίως στους τομείς ασφάλειας και άμυνας, χωρίς να απομακρύνεται από τις αρχές της πολυμέρειας και του Διεθνούς Δικαίου. Μία πιο αυτόνομη ΕΕ, με μεγαλύτερη ικανότητα πρόληψης, αποτροπής και αποτελεσματικής διαχείρισης κρίσεων», συμπλήρωσε.

Σε αυτό το πλαίσιο, πρόσθεσε, η θαλάσσια ασφάλεια αποκτά ιδιαίτερη σημασία. «Η Κυπριακή Δημοκρατία θα εργαστεί για την ενίσχυση της ευρωπαϊκής συνεργασίας, για την προστασία κρίσιμων θαλάσσιων υποδομών, αλλά και για την εφαρμογή της ευρωπαϊκής στρατηγικής θαλάσσιας ασφάλειας σε στενή συνεργασία με τα κράτη μέλη, τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και εταίρους της Ευρώπης», επισήμανε.

Καταλήγοντας ο κ. Πάλμας τόνισε πως, η Κυπριακή Δημοκρατία αντιμετωπίζει την άμυνα, μέσα από το πρίσμα της συνεργασίας και της πρόληψης με κράτη μέλη της ΕΕ και περιφερειακούς και διεθνείς εταίρους, βασιζόμενη στη διαφάνεια του αμοιβαίου σεβασμού και τους Διεθνούς Δικαίου. «Δεν στρέφονται εναντίον τρίτων, αλλά αποσκοπούν στη επίτευξη σταθερότητας και ασφάλειας σε μια περιοχή ιδιαίτερης στρατηγικής σημασίας», τόνισε.

Η άμυνα και η ασφάλεια δεν είναι αφηρημένες έννοιες, συνδέονται άμεσα με την ειρήνη, τη σταθερότητα και την ευημερία των κοινωνιών μας, ανέφερε ο Υπουργός Αμυνας.

«Ως Κυπριακή Δημοκρατία, αναλαμβάνοντας την Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είμαστε έτοιμοι να συμβάλουμε με υπευθυνότητα, σοβαρότητα και ξεκάθαρο προσανατολισμό στη διαμόρφωση μιας Ευρώπης πιο ασφαλούς, πιο ανθεκτικής και πιο ενωμένης», τόνισε τέλος..

ΚΥΠΕ