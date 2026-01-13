Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Οι νεκροί στο Ιράν έφθασαν τους 2.003, σύμφωνα με ακτιβιστές

Η μη κυβερνητική οργάνωση (ΜΚΟ) Ιράν Ανθρώπινα Δικαιώματα (IHR) με έδρα τη Νορβηγία, ανακοίνωσε σήμερα ότι τουλάχιστον 734 διαδηλωτές έχουν σκοτωθεί στο Ιράν από την έναρξη του κινήματος διαμαρτυρίας κατά της κυβέρνησης

Η ομάδα ακτιβιστών υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων HRANA που έχει την έδρα της στις Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσε σήμερα ότι έχει επιβεβαιώσει τους θανάτους 2.003 ατόμων που έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια των ταραχών, στους οποίους περιλαμβάνονται 1.850 διαδηλωτές, 135 άτομα που συνδέονται με την κυβέρνηση, εννέα άτομα ηλικίας κάτω των 18 ετών και εννέα πολίτες που δεν συμμετείχαν σε διαδηλώσεις.

Η μη κυβερνητική οργάνωση (ΜΚΟ) Ιράν Ανθρώπινα Δικαιώματα (IHR) με έδρα τη Νορβηγία, ανακοίνωσε σήμερα ότι τουλάχιστον 734 διαδηλωτές έχουν σκοτωθεί στο Ιράν από την έναρξη του κινήματος διαμαρτυρίας κατά της κυβέρνησης. Προσθέτει ωστόσο ότι ο πραγματικός αριθμός των νεκρών θα μπορούσε να ανέρχεται σε χιλιάδες. Η IHR «συνεχίζει να λαμβάνει αναφορές για χιλιάδες θανάτους σε διάφορες πόλεις και επαρχίες σε όλο το Ιράν», έπειτα από περισσότερες από δύο εβδομάδες διαδηλώσεων, αναφέρει η οργάνωση στην ανακοίνωση της.

