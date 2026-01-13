Θοδωρής Μαραντίνης: Τέλος οι Onirama μετά από 26 χρόνια - «Ετοιμάζω κάποια πράγματα εγώ»

Το τέλος των Onirama ως συγκρότημα, μετά από 26 χρόνια, αποκάλυψε ο Θοδωρής Μαραντίνης, ο οποίος έκανε λόγο για έναν κύκλο που κλείνει και πως ο ίδιος ετοιμάζει κάποια πράγματα μόνος του.

Ο τραγουδιστής έδωσε συνέντευξη στην εκπομπή "Breakfast@Star" την Τρίτη 13/1 και δήλωσε πως για εκείνον αυτό αποτελεί μία τεράστια αλλαγή στη ζωή του. Κάτι απόλυτα λογικό, αφού ο 47χρονος τραγουδιστής είχε δημιουργήσει το γκρουπ το 2000, όταν ήταν ακόμη παιδί.

"Για μένα είναι μία νέα περίοδος, με την έννοια ότι οι Onirama κλείνουν έναν πολύ μεγάλο κύκλο και ετοιμάζω κάποια πράγματα εγώ. Για εμένα αυτό είναι μία τεράστια αλλαγή", δήλωσε στην κάμερα της εκπομπής του Star.

Μαραντίνης: Μεγαλώνοντας, αλλάζουν λίγο τα όρια και οι ανοχές σου

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης ο Θοδωρής Μαραντίνης απάντησε και για όσα τον ενοχλούν περισσότερο. Όπως είπε: "Με ενοχλεί γενικά η αδικία, είτε προς εμένα, είτε προς τους δικούς μου ανθρώπους. Αυτό με ενοχλεί πάρα πολύ και η αναξιοκρατία. Μεγαλώνοντας, γενικά ωριμάζοντας, αλλάζουν λίγο τα όρια και οι ανοχές σου, οπότε η αντίδραση προσαρμόζεται με βάση αυτό, αλλά δεν θεωρώ ότι πρέπει να γίνεται δημόσια", σημείωσε.

Το συγκρότημα των Onirama δημιουργήθηκε το 2000. Ιδρυτικά μέλη ήταν ο Θοδωρής Μαραντίνης, ο Διονύσης Φραντζής, οι Γιώργος και Δημήτρης Κοκονίδης, ενώ λίγους μήνες αργότερα προστέθηκε και ο Κώστας Καρακατσάνης.

Το αρχικό τους όνομα ήταν "Mixing Up The Medicine", ωστόσο το 2003, που έγινε μέλος και ο Χρήστος Τρεσίντσης, έγινε η μετονομασία του συγκροτήματος σε Onirama. Η μπάντα κυκλοφόρησε το πρώτο της άλμπουμ το 2005.

Πρόκειται για ένα από τα μακροβιότερα και πιο πετυχημένα συγκροτήματα στην Ελλάδα, όπου γενικά τέτοιου είδους σχήματα δεν κάνουν τόσο μεγάλο "γκελ", αφού το κοινό προτιμά συνήθως τους καλλιτέχνες που κάνουν σόλο καριέρα.

Thetoc.gr