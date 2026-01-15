Ο ΑΔΜΗΕ δεν εγκαταλείπει τον GSI, διαπραγματεύσεις για τη διασύνδεση με Ισραήλ

Πηγές κοντά στον ΑΔΜΗΕ ανέφεραν στην ιστοσελίδα BusinessDaily.gr ότι το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας - Κύπρου θα προχωρήσει, με τις διαφορές που υπάρχουν με την κυπριακή πλευρά και που δεν έχουν επιτρέψει στην καταβολή εσόδου ύψους 25 εκατ. ευρώ, να μην αποτελούν αιτία ενός ναυαγίου.

Σύμφωνα με το δημοσιεύμα με τίτλο "Καθυστερήσεις αλλά όχι «ναυάγιο» για τον GSI παρά το «αγκάθι» των 25 εκατ". οι πηγές κοντά στον ΑΔΜΗΕ ότι το έργο καλύπτεται νομικά από τη διακρατική συμφωνία.

«Όλοι ελπίζουμε ότι αυτό που συμβαίνει τώρα είναι καθυστέρηση και όχι οριστική ματαίωση. Η ελληνική κυβέρνηση αναζητά ενεργά επενδυτές για τον GSI και σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται και η επίσκεψη του υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας τον Απρίλιο στις ΗΠΑ. Δεν φαίνεται πρόθεση να “θαφτεί” το έργο», τονίζουν πηγές του ΑΔΜΗΕ και σημειώνουν ότι «οι δύο κυβερνήσεις δεν έχουν εγκαταλείψει το έργο και συζητούν τον τρόπο με τον οποίο θα προχωρήσει η μελέτη».

Σε ότι αφορά την επικαιροποίηση των οικονομοτεχνικών μελετών σκοπός είναι το έργο να γίνει περισσότερο ελκυστικό για τους επίδοξους επενδυτές. Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι η ανάθεση της σχετικής μελέτης αναμένεται να αποφασιστεί από τα υπουργεία Ενέργειας των δύο πλευρών το προσεχές διάστημα.

Η μελέτη αναμένεται να επανακαθορίσει το ρυθμιστικό και χρηματοοικονομικό πλαίσιο, ώστε το έργο να καταστεί πιο ελκυστικό για επενδυτές, μέσω αναθεώρησης παραμέτρων όπως το κόστος και η απόδοση (ARR, WACC). Το έργο, όπως μεταφέρουν αρμόδιες πηγές, θεωρείται σήμερα οριακά βιώσιμο για επενδυτές και απαιτείται βελτίωση της απόδοσης.

Με την επικαιροποίηση δεν θα αλλάξει ο επιμερισμός του κόστους μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου, ωστόσο το συνολικό μπάτζετ θα επανεκτιμηθεί και ενδέχεται να διαφοροποιηθεί.

Κύπρος - Ισράηλ

Στο ίδιο ρεπορτάζ τονίζεται ότι λόγω των καθυστερήσεων στο τμήμα Ελλάδα-Κύπρος, είναι πιθανό το έργο Κύπρου-Ισραήλ να ωριμάσει νωρίτερα. Η διασύνδεση Κύπρου - Ισραήλ δεν επιδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το έργο θα χρηματοδοτηθεί εξ ολοκλήρου από τους καταναλωτές. Το δημοσίευμα του BusinessDaily.gr αναφέρει ότι οι ρυθμιστικές αρχές διαπραγματεύονται τον επιμερισμό του κόστους της διασύνδεσης Κύπρου - Ισραήλ.

Μάλιστα, για τη μελέτη κόστους-οφέλους υπάρχουν συνεχείς ανταλλαγές δεδομένων και συναντήσεις σε τεχνικό επίπεδο, τόσο διμερώς (Κύπρος-Ισραήλ) όσο και τριμερώς.

«Εμείς προσπαθούμε να διευκολύνουμε τις δύο ρυθμιστικές αρχές να συμφωνήσουν στον επιμερισμό του κόστους, αλλά δεν μπορούμε να τους επιβάλουμε συμφωνία. Αν υπάρξει κοινή ρυθμιστική απόφαση (CBCA) και ταυτόχρονα οι αποφάσεις εσόδων, τότε ο επενδυτής θα μπορέσει να λάβει την τελική επενδυτική απόφαση και να ξεκινήσει η κατασκευή του έργου», εξηγούν οι πηγές κοντά στον ΑΔΜΗΕ.