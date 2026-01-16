Τεχνικές συζητήσεις για καλώδιο με Ισραήλ

Το ενδεχόμενο η ηλεκτρική διασύνδεση Κύπρου-Ισραήλ να τρέξει ταχύτερα από το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου, αποκαλύπτουν πηγές κοντά στον ΑΔΜΗΕ σε ρεπορτάζ της ελλαδικής ιστοσελίδας BusinessDaily.gr σχετικά με την πορεία του Great Sea Interconnector (GSI). Μάλιστα έχουν ξεκινήσει και σχετικές συζητήσεις μεταξύ των Ρυθμιστικών Αρχών Κύπρου-Ισραήλ.

Ειδικότερα, στο ρεπορτάζ με τίτλο «Καθυστερήσεις αλλά όχι ναυάγιο για τον GSI παρά το «αγκάθι» των 25 εκατ.» αναφέρεται ότι, λόγω των καθυστερήσεων στο τμήμα Ελλάδα-Κύπρος, είναι πιθανόν το έργο Κύπρου-Ισραήλ να ωριμάσει νωρίτερα. Οι ίδιες πηγές σημειώνουν ότι η διασύνδεση Κύπρου- Ισραήλ δεν επιδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το έργο θα χρηματοδοτηθεί εξ ολοκλήρου από τους καταναλωτές. Πληροφορίες του «Π», πάντως, αναφέρουν ότι το Ισραήλ επιδιώκει και ζητεί να υπάρξει ευρωπαϊκή χρηματοδότηση, όπως ισχύει για τη σύνδεση Ελλάδας-Κύπρου.

Οι συζητήσεις με το Ισραήλ έχουν μπει στην ουσία, με τις Ρυθμιστικές Αρχές να διαπραγματεύονται τον επιμερισμό του κόστους της διασύνδεσης Κύπρου-Ισραήλ (δηλαδή τι θα πληρώσουν οι καταναλωτές). Επίσης ανταλλάσσονται δεδομένα για τη μελέτη κόστους-οφέλους και έχουν πραγματοποιηθεί συναντήσεις σε τεχνικό επίπεδο, τόσο διμερώς (Κύπρος-Ισραήλ) όσο και τριμερώς.

«Εμείς προσπαθούμε να διευκολύνουμε τις δύο Ρυθμιστικές Αρχές να συμφωνήσουν στον επιμερισμό του κόστους αλλά δεν μπορούμε να τους επιβάλουμε συμφωνία. Αν υπάρξει κοινή ρυθμιστική απόφαση (CBCA) και ταυτόχρονα οι αποφάσεις εσόδων, τότε, ο επενδυτής θα μπορέσει να λάβει την τελική επενδυτική απόφαση και να ξεκινήσει η κατασκευή του έργου», εξηγούν στο BusinessDaily.gr οι πηγές κοντά στον ΑΔΜΗΕ.

Ο GSI

Στο μεταξύ- η τύχη του έργου της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου παραμένει ερωτηματικό, καθώς μετά την ανακοίνωση, τον περασμένο Νοέμβριο, των κυβερνήσεων των δύο χωρών ότι θα επικαιροποιηθούν οι μελέτες του Great Sea Interconnector, δεν υπήρξε νεότερη ενημέρωση, ούτε ανεπίσημη, για τα επόμενα βήματα. Ο «Π» είχε γράψει την περασμένη εβδομάδα ότι είναι θέμα ημερών η ανάθεση του έργου της επικαιροποίησης με πηγές από την Ελλάδα να τονίζουν ότι η Αθήνα επιθυμεί το έργο να προχωρήσει όπως έχει σχεδιαστεί. Η μόνη επίσημη ενημέρωση προέρχεται από την κατασκευάστρια του καλωδίου, ΝΕΧΑΝS, η οποία ανακοίνωσε ότι θα απαιτηθεί επαναπρογραμματισμός των εργασιών, που θα έχει ως αποτέλεσμα να παραταθεί ο χρόνος ολοκλήρωσης του έργου.

Το δημοσίευμα του BusinessDaily.gr, επικαλούμενο πηγές κοντά στον ΑΔΜΗΕ, ρίχνει φως για το πού βρισκόμαστε. Ο ΑΔΜΗΕ επιθυμεί το έργο να προχωρήσει με τις διαφορές που υπάρχουν με την κυπριακή πλευρά, και που δεν έχουν επιτρέψει στην καταβολή εσόδου ύψους 25 εκατ. ευρώ, να μην αποτελούν αιτία ενός ναυαγίου.

«Όλοι ελπίζουμε ότι αυτό που συμβαίνει τώρα είναι καθυστέρηση και όχι οριστική ματαίωση. Η ελληνική κυβέρνηση αναζητά ενεργά επενδυτές για τον GSI και σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται και η επίσκεψη του υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας τον Απρίλιο στις ΗΠΑ. Δεν φαίνεται πρόθεση να “θαφτεί” το έργο», τονίζουν πηγές του ΑΔΜΗΕ και σημειώνουν ότι «οι δύο κυβερνήσεις δεν έχουν εγκαταλείψει το έργο και συζητούν τον τρόπο με τον οποίο θα προχωρήσει η μελέτη».

Σε ό,τι αφορά την επικαιροποίηση των οικονομοτεχνικών μελετών, σκοπός είναι το έργο να γίνει περισσότερο ελκυστικό για τους επίδοξους επενδυτές. Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι η ανάθεση της σχετικής μελέτης αναμένεται να αποφασιστεί από τα Υπουργεία Ενέργειας των δύο πλευρών το προσεχές διάστημα.

Η μελέτη αναμένεται να επανακαθορίσει το ρυθμιστικό και χρηματοοικονομικό πλαίσιο, ώστε το έργο να καταστεί πιο ελκυστικό για επενδυτές, μέσω αναθεώρησης παραμέτρων όπως το κόστος και η απόδοση (ARR, WACC). Το έργο, όπως μεταφέρουν αρμόδιες πηγές, θεωρείται σήμερα οριακά βιώσιμο για επενδυτές και απαιτείται βελτίωση της απόδοσης.

Με την επικαιροποίηση δεν θα αλλάξει ο επιμερισμός του κόστους μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου, ωστόσο το συνολικό μπάτζετ θα επανεκτιμηθεί και ενδέχεται να διαφοροποιηθεί.