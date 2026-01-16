Αλλαγές στη φορολόγηση: Πέραν των 1600 στελεχών επιχειρήσεων συμμετείχαν σε Webinars

Ολοκληρώθηκαν με επιτυχία τα δύο ενημερωτικά διαδικτυακά σεμινάρια (Webinars) που διοργάνωσε η Ομοσπονδία Εργοδοτών και Βιομηχάνων (ΟΕΒ), σε συνεργασία με το Γραφείο του Εφόρου Φορολογίας, με θέμα τις «Φορολογικές Αλλαγές στη Φορολόγηση Φυσικών Προσώπων».

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, τα Webinars πραγματοποιήθηκαν στις 15 και 16 Ιανουαρίου 2026 και σε αυτά συμμετείχαν περισσότερα από 1600 στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών. Η μαζική συμμετοχή, τονίζεται, επιβεβαιώνει την ανάγκη της επιχειρηματικής κοινότητας για έγκυρη, πρακτική και άμεση πληροφόρηση σχετικά με τις πρόνοιες της φορολογικής μεταρρύθμισης.

Κεντρικός στόχος των παρουσιάσεων ήταν η ολοκληρωμένη ενημέρωση επιχειρήσεων και οργανισμών για τις αλλαγές που εισάγει το νέο φορολογικό πλαίσιο. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη διαδικασία συμπλήρωσης της νέας «Δήλωσης για τη Διεκδίκηση Φορολογικών Εκπτώσεων» (Έντυπο Τ.Φ.59) για το φορολογικό έτος 2026.

Κατά τη διάρκεια των Webinars, ανώτερα στελέχη του Γραφείου του Εφόρου Φορολογίας, ανέλυσαν τις νέες πρόνοιες και απάντησαν σε μεγάλο αριθμό ερωτημάτων, δίνοντας πρακτικές κατευθύνσεις για τον υπολογισμό της φορολόγησης.

Η ΟΕΒ εκφράζει θερμές ευχαριστίες στο Γραφείο του Εφόρου Φορολογίας και τον ίδιο τον Έφορο, καθώς και προς τις Ανώτερες Αρχιφοροθέτες, κα Κλέλια Παπαδοπούλου, κα Ρεβέκκα Μενελάου και κα Έλενα Παναγιώτου, που πραγματοποίησαν τις παρουσιάσεις, για την άψογη συνεργασία στην προσπάθεια για ομαλή προσαρμογή επιχειρήσεων και εργαζομένων στα νέα φορολογικά δεδομένα.