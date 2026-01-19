Πατσαλίδης: Το τοπίο των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών στην Κύπρο έχει αλλάξει σημαντικά

Το τοπίο των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών στην Κύπρο έχει αλλάξει σημαντικά την τελευταία δεκαετία, δήλωσε ο Διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου Χριστόδουλος Πατσαλίδης στην εναρκτήρια ομιλία του στο 13ο Φόρουμ και Έκθεση Τραπεζών, Πληρωμών και Fintech που πραγματοποιείται στη Λευκωσία.

Σημειώνοντας ότι η εγχώρια οικονομία της Κύπρου συνεχίζει να αποδίδει δυναμικά, είπε ότι η ανάπτυξη παραμένει σημαντικά πάνω από τον μέσο όρο της ζώνης του ευρώ, περίπου στο 3,5%, υποστηριζόμενη από τις υπηρεσίες, τον τουρισμό και τις επαγγελματικές δραστηριότητες, ενώ το δημόσιο χρέος βρίσκεται σε πτωτική τροχιά και οι συνθήκες στην αγορά εργασίας παραμένουν ευνοϊκές και κοντά στην πλήρη απασχόληση.

"Ο κυπριακός τραπεζικός τομέας αποτελεί πυλώνα ανθεκτικότητας και παράγοντα ανάπτυξης. Ο Δείκτης Κοινών Μετοχών Κατηγορίας 1 (CET1) είναι περίπου δέκα ποσοστιαίες μονάδες πάνω από τον μέσο όρο της ζώνης του ευρώ και η ρευστότητα κατατάσσεται μεταξύ των ισχυρότερων στην Ευρώπη", τόνισε.

Επιπλέον, ο Διοικητής ανέφερε ότι, όπως και οι ευρωπαϊκές τάσεις, το τοπίο των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών της Κύπρου έχει αλλάξει σημαντικά την τελευταία δεκαετία.

«Παράλληλα με τα παραδοσιακά ιδρύματα, η Κύπρος φιλοξενεί πλέον μια αυξανόμενη κοινότητα φορέων ψηφιακών πληρωμών, όπως τα Ιδρύματα Ηλεκτρονικού Χρήματος και τα Ιδρύματα Πληρωμών, αν και το μεγαλύτερο μέρος αυτών των εργασιών διεξάγεται εκτός Κύπρου».

Αναφερόμενος στην Τεχνητή Νοημοσύνη, είπε ότι πρόσφατες έρευνες δείχνουν ότι περισσότερο από το 70% των χρηματοοικονομικών ιδρυμάτων παγκοσμίως την χρησιμοποιούν ήδη, εφαρμόζουν πιλοτικά ή εξερευνούν εφαρμογές που βασίζονται στην Τεχνητή Νοημοσύνη - από την αλληλεπίδραση με τους πελάτες και την αξιολόγηση πιστοληπτικής ικανότητας έως την ανίχνευση απάτης, τις συναλλαγές και τη διαχείριση κινδύνων.

"Ενώ αυτές οι τεχνολογίες προσφέρουν σημαντικά κέρδη αποδοτικότητας και αναλυτική ισχύ, ο αντίκτυπός τους είναι βαθύς, αμφισβητούν τα υπάρχοντα επιχειρηματικά μοντέλα, εισάγουν νέους λειτουργικούς και μοντελιστικούς κινδύνους και αυξάνουν τις εξαρτήσεις από δεδομένα και τρίτους παρόχους", σημείωσε.

Η καινοτομία, συνέχισε, πρέπει να αγκαλιάζεται, αλλά πάντα να βασίζεται στην ορθή διαχείριση κινδύνων, την ισχυρή διακυβέρνηση και μια σαφή δέσμευση για χρηματοπιστωτική σταθερότητα.

"Σε έναν κόσμο που χαρακτηρίζεται από ταχύ τεχνολογικό μετασχηματισμό και αυξημένο παγκόσμιο κίνδυνο, η διατήρηση της εμπιστοσύνης στο χρήμα και στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα είναι ύψιστης σημασίας. Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, ως μέλος του Ευρωσυστήματος, παραμένει πλήρως αφοσιωμένη σε αυτόν τον στόχο - συνεργαζόμενη με τους Ευρωπαίους εταίρους για την υποστήριξη ενός ανθεκτικού, καινοτόμου και χωρίς αποκλεισμούς χρηματοπιστωτικού συστήματος", υπογράμμισε ο Διοικητής.

Αναφερόμενος στην Ανασκόπηση Χρηματοοικονομικής Σταθερότητας της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας του Νοεμβρίου 2025, είπε ότι υπογραμμίζει ότι οι κίνδυνοι χρηματοπιστωτικής σταθερότητας παραμένουν αυξημένοι, αν και σε γενικές γραμμές περιορισμένοι. Παρά τις προκλήσεις, πρόσθεσε, η ευρωπαϊκή οικονομία έχει επιδείξει ανθεκτικότητα και το ίδιο και οι τράπεζες της ζώνης του ευρώ έχουν επιδείξει ανθεκτικότητα σε πρόσφατους κραδασμούς εν μέσω ισχυρής κερδοφορίας και άφθονων κεφαλαιακών αποθεμάτων και ρευστότητας.

Ο Διοικητής σημείωσε ότι ο ευρωπαϊκός τραπεζικός τομέας βρίσκεται σε μεγάλη αλλαγή και ότι η τεχνολογία είναι η κύρια κινητήρια δύναμη της αλλαγής αυτής. «Οι ψηφιακές τράπεζες κερδίζουν μερίδιο αγοράς, ενώ η καινοτομία φέρνει επανάσταση στις πληρωμές μέσω της αξιοποίησης νέων τεχνολογιών», είπε, προσθέτοντας ότι μέσα σε αυτό το εξελισσόμενο οικοσύστημα πληρωμών, η εισαγωγή του ψηφιακού ευρώ αποτελεί μια σημαντική στρατηγική απάντηση.

Το ψηφιακό νόμισμα της Ευρώπης, συνέχισε, στοχεύει στη διατήρηση της δημόσιας πρόσβασης στο χρήμα της κεντρικής τράπεζας σε ψηφιακή μορφή, στην υποστήριξη της νομισματικής κυριαρχίας της Ευρώπης, στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας στις λιανικές πληρωμές και στην προώθηση της καινοτομίας, διατηρώντας παράλληλα υψηλά πρότυπα απορρήτου και ασφάλειας. Είναι σημαντικό ότι το ψηφιακό ευρώ έχει σχεδιαστεί για να συμπληρώνει και όχι να αντικαθιστά τις λύσεις μετρητών και ιδιωτικών πληρωμών, είπε.

Κλείνοντας, ανέφερε ότι είναι απαραίτητο ο χρηματοπιστωτικός κλάδος να παραμένει καλά ενημερωμένος, να συμμετέχει προληπτικά και να πλοηγείται αποτελεσματικά στις αλλαγές που εισάγουν οι νέες τεχνολογίες.

Πηγή: ΚΥΠΕ