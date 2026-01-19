Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Με κέρδη άνοιξε τη βδομάδα το ΧΑΚ

Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 292,30 μονάδες, καταγράφοντας άνοδο σε ποσοστό 0,59%

Κέρδη κατέγραψε το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου στην πρώτη συνεδρία της βδομάδας τη Δευτέρα.

Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 292,30 μονάδες, καταγράφοντας άνοδο σε ποσοστό 0,59%.

Την ίδια ώρα, ο δείκτης FTSE/CySE 20 διαμορφώθηκε στις 174,42 μονάδες, σημειώνοντας απώλειες 0,12%. Η αξία των συναλλαγών ανερχόταν σε 324.105,09 ευρώ.

Στους επιμέρους δείκτες, κέρδη κατέγραψαν η Κύρια Αγορά, οι Επενδυτικές Εταιρείες και τα Ξενοδοχεία, σε ποσοστό 0,89%, 0,29% και 1,10% αντίστοιχα. Απώλειες σημείωσε η Εναλλακτική Αγορά κατά 0,38%.

Τη μεγαλύτερη εμπορευσιμότητα παρουσίασε η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου, με όγκο συναλλαγών 220.347,88 ευρώ, (τιμή κλεισίματος €8,52 - πτώση 0,23%). Ακολούθησε η Eurobank Cyprus με όγκο 28.066,81 ευρώ (τιμή κλεισίματος €4,061 - άνοδος 2,55%), η Δήμητρα Επενδυτική με όγκο 24.437,41 ευρώ (τιμή κλεισίματος €1,57 - άνοδος 0,32%), η Κυπριακή Εταιρεία Τσιμέντων με όγκο 16.722,40 ευρώ (τιμή κλεισίματος €1,32 - πτώση 2,94%), και η Logicom με όγκο 13.793,20 ευρώ, (τιμή κλεισίματος €3,62 - άνοδος 0,56%).

Από τις μετοχές που έτυχαν διαπραγμάτευσης, εφτά κινούνταν ανοδικά, έξι πτωτικά και τρεις παρέμεναν αμετάβλητες. Ο αριθμός των συναλλαγών έφτασε τις 129.

Πηγή: ΚΥΠΕ

