Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Newsroom

Δημόσια παρουσίαση του έργου «Δημιουργία Ανατολικού Γραμμικού Πάρκου»

ΚΙΚΗ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ

Header Image

Έργο συνολικού προϋπολογισμού €9.200.000 παρουσιάστηκε από το Δήμο Πάφου και Δήμο Ιεροκηπίας σήμερα , απόγευμα της Δευτέρας,στον Πολυχώρο Αττικόν, στο πλαίσιο της δημόσιας παρουσίασης των αρχιτεκτονικών σχεδίων για το μεγάλο περιβαλλοντικό και κοινωνικό έργο «Δημιουργία Ανατολικού Γραμμικού Πάρκου», παρουσία εκπροσώπων της Δημοτικής Αρχής, μελετητών και πολιτών.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση,το έργο υλοποιείται στις περιοχές του Δήμου Πάφου και του Δήμου Ιεροκηπίας και αφορά στη διαμόρφωση ενός ενιαίου γραμμικού χώρου πρασίνου και αναψυχής συνολικού μήκους άνω των 7,3 χιλιομέτρων, ο οποίος ξεκινά από τον τερματικό κυκλικό κόμβο του αυτοκινητόδρομου Λεμεσού – Πάφου και εκτείνεται μέχρι την περιοχή των Λιμναριών στην Κάτω Πάφο.

Σύμφωνα με τα παρουσιαζόμενα σχέδια, προβλέπονται πεζόδρομος μήκους 6.342 μέτρων και επιφάνειας 18.030,7 τ.μ., ποδηλατόδρομος μήκους 2.638 μέτρων και επιφάνειας 9.891,2 τ.μ., καθώς και υποδομές άθλησης και αναψυχής, παιχνίδια, πάρκο σκύλων, υπαίθριο θέατρο, παρατηρητήρια πτηνοπανίδας και χώροι στάθμευσης 105 θέσεων, εκ των οποίων 10 για ΑμεΑ.

Το έργο εκπονήθηκε από τον μελετητή κ. Χρυσάνθου και το αρχιτεκτονικό γραφείο C.E. Chrysanthou Αρχιτέκτονες & Συνεργάτες.

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα