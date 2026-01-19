Δημόσια παρουσίαση του έργου «Δημιουργία Ανατολικού Γραμμικού Πάρκου»

Έργο συνολικού προϋπολογισμού €9.200.000 παρουσιάστηκε από το Δήμο Πάφου και Δήμο Ιεροκηπίας σήμερα , απόγευμα της Δευτέρας,στον Πολυχώρο Αττικόν, στο πλαίσιο της δημόσιας παρουσίασης των αρχιτεκτονικών σχεδίων για το μεγάλο περιβαλλοντικό και κοινωνικό έργο «Δημιουργία Ανατολικού Γραμμικού Πάρκου», παρουσία εκπροσώπων της Δημοτικής Αρχής, μελετητών και πολιτών.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση,το έργο υλοποιείται στις περιοχές του Δήμου Πάφου και του Δήμου Ιεροκηπίας και αφορά στη διαμόρφωση ενός ενιαίου γραμμικού χώρου πρασίνου και αναψυχής συνολικού μήκους άνω των 7,3 χιλιομέτρων, ο οποίος ξεκινά από τον τερματικό κυκλικό κόμβο του αυτοκινητόδρομου Λεμεσού – Πάφου και εκτείνεται μέχρι την περιοχή των Λιμναριών στην Κάτω Πάφο.

Σύμφωνα με τα παρουσιαζόμενα σχέδια, προβλέπονται πεζόδρομος μήκους 6.342 μέτρων και επιφάνειας 18.030,7 τ.μ., ποδηλατόδρομος μήκους 2.638 μέτρων και επιφάνειας 9.891,2 τ.μ., καθώς και υποδομές άθλησης και αναψυχής, παιχνίδια, πάρκο σκύλων, υπαίθριο θέατρο, παρατηρητήρια πτηνοπανίδας και χώροι στάθμευσης 105 θέσεων, εκ των οποίων 10 για ΑμεΑ.

Το έργο εκπονήθηκε από τον μελετητή κ. Χρυσάνθου και το αρχιτεκτονικό γραφείο C.E. Chrysanthou Αρχιτέκτονες & Συνεργάτες.