Νετανιάχου: Τούρκοι και Καταριανοί στρατιώτες δεν θα μπουν στη Γάζα - Διαφωνούμε με τις ΗΠΑ

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, ξεκαθάρισε από το βήμα της Κνεσέτ ότι δεν θα υπάρξει καμία παρουσία Τούρκων ή Καταριανών στρατιωτών στη Λωρίδα της Γάζας, αποκαλύπτοντας παράλληλα διαφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες για τον ρόλο της Τουρκίας και του Κατάρ στη μεταπολεμική διαχείριση του θύλακα.

Η δήλωση αυτή έρχεται στον απόηχο της ανακοίνωσης του Λευκού Οίκου, σύμφωνα με την οποία η Τουρκία και το Κατάρ θα συμμετέχουν στο Εκτελεστικό Συμβούλιο της Γάζας, το οποίο θα διαδραματίσει ρόλο-κλειδί στη μεταπολεμική διαχείριση του θύλακα.

«Έχουμε μια συγκεκριμένη διαφωνία με τους φίλους μας στις Ηνωμένες Πολιτείες σχετικά με τη σύνθεση του συμβουλίου που θα συνοδεύσει τις διαδικασίες στη Γάζα», δήλωσε ο Νετανιάχου, αναφερόμενος εμμέσως στο Εκτελεστικό Συμβούλιο.

Ο Νετανιάχου, δήλωσε ότι είναι διατεθειμένος να συγκρουστεί ακόμη και με τις Ηνωμένες Πολιτείες όταν υπάρχουν διαφωνίες σε ζητήματα «που αφορούν τον πυρήνα», υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι οι κατά καιρούς αποκλίσεις δεν πλήττουν τις σχέσεις του με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, τον οποίο χαρακτήρισε «τον μεγαλύτερο φίλο του Ισραήλ στον Λευκό Οίκο».

Ο Νετανιάχου ανέφερε ότι οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις ελέγχουν αυτή τη στιγμή το 52% της Λωρίδας της Γάζας, «από θέση ισχύος».

Αναφερόμενος στη δεύτερη φάση του σχεδίου για τη Γάζα, διερωτήθηκε ρητορικά: «Τι είναι η φάση 2; Η φάση 2 λέει κάτι απλό, η Χαμάς θα αφοπλιστεί και η Γάζα θα αποστρατιωτικοποιηθεί». «Παραμένουμε προσηλωμένοι σε αυτούς τους στόχους και θα επιτευχθούν», τόνισε, «είτε με τον εύκολο τρόπο είτε με τον δύσκολο».

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός αναφέρθηκε επίσης στον Ραν Γκβίλιi, τον τελευταίο νεκρό όμηρο που παραμένει στη Γάζα, λέγοντας ότι κανείς δεν χρειάζεται να του υπενθυμίσει τη σημασία της επιστροφής της σορού του. «Παραμένει στην κορυφή των προτεραιοτήτων μας και όσο λιγότερα λέγονται δημόσια γι’ αυτό, τόσο το καλύτερο», σημείωσε.

Παράλληλα, ο Νετανιάχου δήλωσε ότι το Ισραήλ «παρακολουθεί στενά» τις εξελίξεις στο Ιράν.

Ο ισραηλινός πρωθυπουργός εξήρε τον «ηρωικό αγώνα» του ιρανικού λαού απέναντι στο καθεστώς, ενώ απάντησε σε όσους τον χαρακτηρίζουν δικτάτορα, λέγοντας ότι «θα έπρεπε να ντρέπονται να χρησιμοποιούν αυτόν τον όρο, την ώρα που οι ηγέτες του Ιράν σφαγιάζουν τον ίδιο τους τον λαό».

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός προειδοποίησε επίσης ότι οποιαδήποτε επιθετική ενέργεια από την Τεχεράνη θα αντιμετωπιστεί αποφασιστικά. «Αν το Ιράν κάνει το λάθος και μας επιτεθεί, θα απαντήσουμε με ισχύ που το Ιράν δεν έχει γνωρίσει μέχρι σήμερα», δήλωσε.

