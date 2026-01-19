Μέτσολα: «Η Γροιλανδία δεν είναι προς πώληση» - Στήριξη σε Δανία και ιρανικό λαό

Τη σταθερή στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς τη Δανία και τον λαό της Γροιλανδίας, επανέλαβε η Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Ρομπέρτα Μέτσολα, ανοίγοντας την Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο, το απόγευμα της Δευτέρας.

«Η Γροιλανδία δεν είναι προς πώληση», τόνισε η Μέτσολα, υπενθυμίζοντας ότι η Ευρώπη παραμένει σταθερή στο πλευρό της Δανίας και της Γροιλανδίας, με σεβασμό στην εθνική τους κυριαρχία και εδαφική ακεραιότητα.

Η Μέτσολα υπογράμμισε ότι η Ευρώπη και οι Ηνωμένες Πολιτείες μπορούν να συνεργαστούν για την ασφάλεια της Αρκτικής, χωρίς να υπονομεύεται η σταθερότητα της περιοχής. «Η διατλαντική σχέση βασίζεται σε κοινές αξίες και αρχές», ανέφερε, προσθέτοντας ότι η Ευρώπη είναι έτοιμη να αναλάβει μεγαλύτερες ευθύνες στην άμυνα και την ασφάλεια, συμπεριλαμβανομένης της προστασίας της Αρκτικής. «Η Ευρώπη δεν θα κάνει πίσω από τον τρόπο της: με λογική, αυτοπεποίθηση και αποφασιστικότητα», κατέληξε.

Η Μέτσολα αφιέρωσε μεγάλο μέρος της ομιλίας της στην εξέγερση του ιρανικού λαού, χαρακτηρίζοντάς την ως «μια κραυγή για ελευθερία και δικαιοσύνη». Οι εικόνες από το Ιράν, με σκηνές βίας και καταστολής, έχουν σοκάρει τον κόσμο. «Ο ιρανικός λαός αξίζει να ζει ελεύθερος, μακριά από ένα καθεστώς που χρησιμοποιεί τη βία και τη δολοφονία ως εργαλεία επιβίωσης», τόνισε.

Η Πρόεδρος επανέλαβε την απόφαση της, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να απαγορεύσει την είσοδο σε όλους τους εκπροσώπους του ιρανικού καθεστώτος, ως ένδειξη καταδίκης της βίας. «Δεν θα τους δώσουμε πλατφόρμα για να νομιμοποιήσουν τη βαρβαρότητά τους», είπε. Επιπλέον, ζήτησε την ενίσχυση των κυρώσεων και την χαρακτηρισμό των Φρουρών της Επανάστασης ως τρομοκρατικής οργάνωσης, ως πρακτικό μέτρο στήριξης προς τους αγωνιζόμενους Ιρανούς.

«Ο λαός του Ιράν δεν χρειάζεται σιωπή. Χρειάζεται την αλληλεγγύη μας», κατέληξε η Μέτσολα, προτείνοντας να τιμήσουν οι ευρωβουλευτές τους νεκρούς της εξέγερσης με ένα χειροκρότημα, ως σύμβολο υποστήριξης και αναγνώρισης της θαρραλέας πάλης τους.

ΚΥΠΕ