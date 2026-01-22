Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Οικονομία

Εγκρίθηκαν προτάσεις νόμου που διευκολύνουν μικρές εταιρείες στις οικονομικές τους καταστάσεις

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Αυξάνεται το όριο του καθαρού ύψους κύκλου εργασιών που πρέπει να πληρούν μεταξύ άλλων οι εταιρείες, προκειμένου να δύνανται να υποβάλλουν τις οικονομικές τους καταστάσεις σε επισκόπηση από νόμιμο ελεγκτή ή νόμιμο ελεγκτικό γραφείο, από €400.000 σε €300.000.

Διευκολύνσεις στις μικρές εταιρείες κατά την υποβολή των οικονομικών τους καταστάσεων παρέχουν δύο προτάσεις νόμου που εγκρίθηκαν ομόφωνα, την Πέμπτη από την Ολομέλεια της Βουλής.

Με τις προτάσεις των Κυριάκου Χατζηγιάννη, Βουλευτή ΔΗΣΥ εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου και Νίκου Σύκα, Βουλευτή ΔΗΣΥ εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού τροποποιείται ο περί Εταιρειών Νόμος, ώστε να παρασχεθεί η δυνατότητα στις εταιρείες μικρού μεγέθους και στα συγκροτήματα εταιρειών μικρού μεγέθους να καταρτίζουν τις οικονομικές τους καταστάσεις με βάση τα Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης για εταιρείες μικρού μεγέθους.

Επίσης αυξάνεται το όριο του καθαρού ύψους κύκλου εργασιών που πρέπει να πληρούν μεταξύ άλλων οι εταιρείες, προκειμένου να δύνανται να υποβάλλουν τις οικονομικές τους καταστάσεις σε επισκόπηση από νόμιμο ελεγκτή ή νόμιμο ελεγκτικό γραφείο, από €400.000 σε €300.000.

Καθορίζονται επίσης πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, που δύναται να εφαρμόζουν αυτές οι εταιρείες.

Όπως αναφέρθηκε κατά τη συζήτηση των προτάσεων στην Επιτροπή Εμπορίου οι προτεινόμενες ρυθμίσεις κρίνονται αναγκαίες, για σκοπούς αποσυμφόρησης των εταιρειών αυτών από τη δυσανάλογη διοικητική επιβάρυνση που επωμίζονται, καθότι απαιτείται από μέρους τους να συμμορφωθούν με τις απαιτήσεις των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης.

Επισημάνθηκε ότι οι μικρές εταιρείες διαθέτουν περιορισμένους πόρους και συνεπώς αποτελεί γι’ αυτές μια δυσεπίτευκτη και δαπανηρή εργασία, προκειμένου να συμμορφωθούν με υψηλές κανονιστικές απαιτήσεις, και η πιστή συμμόρφωσή τους με τα πρότυπα αυτά, ενδεχομένως να μην είναι αναλογική ή σχετική.

Αρμόδια αρχή για τον καθορισμό των Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης ορίζεται ο ΣΕΛΚ και ο Υπουργός Οικονομικών θα είναι αρμόδιος μεταξύ άλλων για την έγκριση των Προτύπων που υποβάλλονται ενώπιόν του.

Πηγή: ΚΥΠΕ

Tags

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣΟλομέλειαΟΛΟΜΕΛΕΙΑΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα