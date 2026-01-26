Η Κυπριακή ΑΟΖ στο επίκεντρο της ΕΕ - Συμμετοχή Χατζηπαντέλα σε εκδήλωση στο ΕΚ

Τη στρατηγική σημασία του φυσικού αερίου της Κυπριακής Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης για την ενεργειακή ασφάλεια και τον εφοδιασμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα αναδείξει ο Ευρωβουλευτής του ΔΗΣΥ και ΕΛΚ Μιχάλης Χατζηπαντέλα, στο πλαίσιο της εκδήλωσης με θέμα «Ενεργειακό Σταυροδρόμι της Ανατολικής Μεσογείου: Οι Γεωοικονομικές Προκλήσεις της Κύπρου και της ΕΕ», η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 28 Ιανουαρίου 2026, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Η εκδήλωση διοργανώνεται από το Wilfried Martens Centre for European Studies, τον επίσημο ερευνητικό οργανισμό του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος και εστιάζει στον ρόλο της Ανατολικής Μεσογείου ως κρίσιμου ενεργειακού και γεωοικονομικού κόμβου για την Ευρώπη.

Στην εκδήλωση θα συμμετάσχει ο Bart Vermeulen, Διευθυντής Κυβερνητικών Σχέσεων Ευρώπης και Επικεφαλής του Γραφείου της ExxonMobil στην Ε.Ε., με τον οποίο ο κ. Χατζηπαντέλα θα έχει διμερή συνάντηση για περαιτέρω ενημέρωση σε σχέση με τις δράσεις της αμερικανικής πολυεθνικής εταιρείας στην Κυπριακή ΑΟΖ.

Ιδιαίτερη σημασία προσδίδεται στην εκδήλωση, καθώς θα πραγματοποιηθεί λίγες ημέρες μετά τη διαβεβαίωση της ExxonMobil για τον εντοπισμό μεγάλης ποσότητας φυσικού αερίου στο τεμάχιο «10» της Κυπριακής ΑΟΖ, εξέλιξη που αναμένεται να ενισχύσει ουσιαστικά τη γεωπολιτική και γεωοικονομική θέση της Κύπρου, αλλά και τις προοπτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης για ενίσχυση της ενεργειακής της ασφάλειας.

Στη συζήτηση θα συμμετέχουν επίσης ο Tomi Huhtanen, Εκτελεστικός Διευθυντής του Martens Centre, καθώς και ο Γιάννης Μανιάτης, Ευρωβουλευτής της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας και πρώην Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας της Ελλάδας.