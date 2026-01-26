Η 31η Μαρτίου καταληκτική ημερομηνία υποβολής Δήλωσης Φόρου και Εισφορών Εργοδότη για 2024

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής της Ετήσιας Δήλωσης Παρακράτησης Φόρου και Εισφορών Εργοδότη για το έτος 2024 παραμένει η 31η Μαρτίου 2026, σύμφωνα με το Τμήμα Φορολογίας, το οποίο ενημερώνει σε σχέση με τις υποχρεώσεις εργοδοτών ως προς την υποβολή Μηνιαίων και Ετήσιων Δηλώσεων Παρακράτησης Φόρου και Εισφορών Εργοδότη και για τις νέες καταληκτικές ημερομηνίες υποβολής των εν λόγω Δηλώσεων.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Τμήματος Φορολογίας, υποχρέωση υποβολής Ετήσιας και Δώδεκα (12) Μηνιαίων Δηλώσεων Παρακράτησης Φόρου και Εισφορών Εργοδότη (για όλους τους μήνες του έτους) έχουν μόνο εργοδότες, οι οποίοι, σε μηνιαία βάση, παρακρατούν και καταβάλλουν στο Τμήμα, Φόρο Εισοδήματος, ή/και εισφορά στο Γενικό Σύστημα Υγείας (ΓεΣΥ), ή/και εισφορά εργοδότη στο ΓεΣΥ.

Το Τμήμα προσθέτει ότι για να είναι δυνατή η καταβολή των παρακρατήσεων στο Τμήμα Φορολογίας πρέπει να προηγηθεί η υποβολή της μηνιαίας δήλωσης, βάσει της οποίας δημιουργούνται οι οφειλές από το Tax For All (TFA).

Επιπλέον, το Τμήμα Φορολογίας συστήνει όπως οι μηνιαίες δηλώσεις να περιλαμβάνουν και τα άτομα, για τα οποία δεν γίνονται παρακρατήσεις, αλλιώς θα πρέπει τα άτομα αυτά να περιληφθούν με τα εισοδήματα του έτους, στην τελευταία μηνιαία δήλωση του Δεκεμβρίου.

Σύμφωνα με το Τμήμα, υποχρέωση υποβολής Ετήσιας Δήλωσης και τουλάχιστον μίας (1) Μηνιαίας Δήλωσης Παρακράτησης Φόρου και Εισφορών Εργοδότη έχουν οι εργοδότες που έχουν εργοδοτούμενους ή/και αξιωματούχους (Διευθυντές/Γραμματείς) με απολαβές χωρίς παρακρατήσεις καταβλητέες στο Τμήμα Φορολογίας (Φόρου Εισοδήματος, ή/και εισφορά ΓεΣΥ, ή/και εισφορά εργοδότη στο ΓεΣΥ).

Πηγή: ΚΥΠΕ