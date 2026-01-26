Δήμος Κουρίου: Στα σκαριά Ενεργειακή Κοινότητα Πολιτών - Ανοιχτό κάλεσμα συμμετοχής

Την έναρξη της διαδικασίας δημιουργίας Ενεργειακής Κοινότητας Πολιτών (ΕΚΠ) ανακοίνωσε ο Δήμος Κουρίου, θέτοντας τις βάσεις για ένα νέο μοντέλο τοπικής παραγωγής και διαχείρισης ενέργειας με κοινωνικό και περιβαλλοντικό πρόσημο.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση του Δήμου, η ΕΚΠ Κουρίου θα λειτουργήσει ως συλλογικό σχήμα στο οποίο θα μπορούν να συμμετέχουν πολίτες, επιχειρήσεις, οργανισμοί και ο ίδιος ο Δήμος, με στόχο την παραγωγή, κατανάλωση και διαχείριση ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές σε τοπικό επίπεδο. Το εγχείρημα δεν έχει κερδοσκοπικό χαρακτήρα, αλλά φιλοδοξεί να λειτουργήσει ως εργαλείο ενεργειακής δημοκρατίας, συμβάλλοντας στη μείωση της ενεργειακής φτώχειας και στη συγκράτηση του ενεργειακού κόστους για νοικοκυριά και επιχειρήσεις.

Κεντρικός άξονας της πρωτοβουλίας είναι η ανάπτυξη υποδομών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, κυρίως μέσω εγκατάστασης φωτοβολταϊκών συστημάτων σε οροφές υποστατικών. Η παραγόμενη ενέργεια θα συμψηφίζεται με τις ανάγκες των μελών της κοινότητας, μειώνοντας τους λογαριασμούς ηλεκτρισμού, ενισχύοντας την ενεργειακή ασφάλεια και θωρακίζοντας τον Δήμο από τις διακυμάνσεις των τιμών ενέργειας.

Η δημιουργία της ΕΚΠ εντάσσεται στον ευρύτερο στρατηγικό σχεδιασμό του Δήμου Κουρίου για την πράσινη μετάβαση και την ενεργειακή αυτονομία. Στους στόχους περιλαμβάνονται η ενίσχυση της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, η προώθηση της ηλεκτροκίνησης και των βιώσιμων μεταφορών, καθώς και η μείωση του ανθρακικού αποτυπώματος της περιοχής. Παράλληλα, το εγχείρημα επιδιώκει να ενδυναμώσει τη συνεργασία μεταξύ δημοτών, τοπικών φορέων και επιχειρηματικής κοινότητας, δημιουργώντας ένα πιο ανθεκτικό και περιβαλλοντικά υπεύθυνο αναπτυξιακό μοντέλο.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Δήμος απευθύνει ανοιχτό κάλεσμα προς πολίτες, επιχειρήσεις και οργανισμούς της περιοχής να συμμετάσχουν ενεργά στη διαδικασία δημιουργίας της Ενεργειακής Κοινότητας Πολιτών και στην εγκατάσταση ενεργειακών υποδομών. Η εκδήλωση ενδιαφέροντος γίνεται μέσω της ιστοσελίδας του Δήμου (www.kourion.org), με καταληκτική ημερομηνία την 28η Φεβρουαρίου 2026.

Όπως τονίζει ο Δήμος στην ανακοίνωσή του, στόχος είναι τα οφέλη της ενεργειακής μετάβασης να παραμείνουν στον τόπο και στους ανθρώπους του: «Ας χτίσουμε μαζί ένα καθαρό και βιώσιμο ενεργειακό μέλλον – από το Κούριο, για το Κούριο».