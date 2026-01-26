Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Εντοπίστηκε στα κατεχόμενα ο καταζητούμενος για τα μαχαιρώματα στη Λάρνακα

Ο 30χρονος καταζητούμενος παραδόθηκε στις Αρχές της Κυπριακής Δημοκρατίας μέσω της Δικοινοτικής Τεχνικής Επιτροπής για το Έγκλημα

Εντοπίστηκε στα κατεχόμενα και συνελήφθη ο φερόμενος δράστης της απόπειρας φόνου που διαπράχθηκε την προηγούμενη Παρασκευή στη Λάρνακα με θύμα 31χρονο Ελληνοκύπριο.

Σύμφωνα με αστυνομικές πληροφορίες, ο 30χρονος καταζητούμενος παραδόθηκε στις Αρχές της Κυπριακής Δημοκρατίας μέσω της Δικοινοτικής Τεχνικής Επιτροπής για το Έγκλημα. Ο ύποπτος παραλήφθηκε από μέλη του ΤΑΕ Λάρνακας και τέθηκε υπό κράτηση.

Αναμένεται ότι αύριο θα οδηγηθεί ενώπιον του δικαστηρίου για προσωποκράτηση.

Υπενθυμίζεται ότι, γύρω στις 5.15μ.μ. της Παρασκευής λήφθηκε πληροφορία στην Αστυνομία, για τραυματισμένο πρόσωπο σε δρόμο της Λάρνακας. Μέλη της Αστυνομίας μετέβησαν στην περιοχή όπου εντόπισαν τον 32χρονο, ο οποίος έφερε τραύμα στην κοιλιακή χώρα. Σύμφωνα με όσα φέρεται να ανέφερε ο 32χρονος, δέχθηκε επίθεση με μαχαίρι από άλλο πρόσωπο. Ο δράστης φέρεται επίσης να απέσπασε το κινητό τηλέφωνο του 32χρονου.

Ο τραυματίας μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας, όπου υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση και κρατήθηκε για νοσηλεία.

Στο πλαίσιο της διερεύνησης της υπόθεσης, διενεργήθηκε έρευνα στο διαμέρισμα όπου διαμένει ο 32χρονος, στη Λάρνακα, όπου εντοπίστηκαν και παραλήφθηκαν μεταξύ άλλων ποσότητα κρυσταλλικής ουσίας, συνολικού μεικτού βάρους 6,5 γραμμαρίων, ένα μπουκάλι με ίχνη κρυσταλλικής ουσίας, ένα αλεστήρι με ίχνη κάνναβης, ένα πλαστικό δοχείο με ίχνη άσπρης σκόνης, δύο ζυγαριές ακριβείας και το χρηματικό ποσό των €300.

