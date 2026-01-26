Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Καταγγελίες κατά Φαίδωνος: «Έγινε και παλαιότερα έρευνα για ξυλοδαρμό» δήλωσε πρώην Αρχηγός Αστυνομίας

Ο πρώην Αρχηγός Αστυνομίας σημείωσε ότι ο φάκελος της υπόθεσης είχε στη συνέχεια διαβιβαστεί στη Νομική Υπηρεσία, η οποία, λόγω της έλλειψης μαρτυρίας, είχε δώσει οδηγίες να μην προχωρήσει περαιτέρω η υπόθεση

Πληροφορίες είχαν φτάσει ενώπιον της Αστυνομίας και στο παρελθόν σχετικά με φερόμενο περιστατικό ξυλοδαρμού της συζύγου του δημάρχου Πάφου, Φαίδωνα Φαίδωνος, αποκάλυψε ο πρώην Αρχηγός της Αστυνομίας, Κύπρος Μιχαηλίδης.

Ο κ. Μιχαηλίδης εμφανίστηκε σήμερα στην πρωινή εκπομπή του ΣΙΓΜΑ, όπου σχολίασε την αυτεπάγγελτη έρευνα που ξεκίνησε η Αστυνομία, αναφέροντας ότι θεωρεί ορθή την απόφαση των Αρχών να προχωρήσουν σε διερεύνηση, προσθέτοντας ωστόσο ότι, κατά την εκτίμησή του, αυτή θα έπρεπε να είχε αρχίσει νωρίτερα. «Πολύ καλά έχει πράξει η Αστυνομία. Ίσως να έχει καθυστερήσει», δήλωσε, σημειώνοντας πως παρόμοιες πληροφορίες είχαν περιέλθει στις Αρχές ήδη από την περίοδο 2018-2019.

Όπως ανέφερε, τότε είχε διενεργηθεί προκαταρκτική διερεύνηση, ωστόσο τα δεδομένα κρίθηκαν ανεπαρκή, καθώς ζητήθηκαν καταθέσεις από αρκετά πρόσωπα χωρίς να υπάρξει ανταπόκριση. «Τα στοιχεία ήταν ελλιπή. Είχε πραγματοποιηθεί έρευνα και είχαν ζητηθεί καταθέσεις, όμως, δυστυχώς, δεν υπήρξε συνεργασία», είπε.

O φάκελος της υπόθεσης, σύμφωνα με τον ίδιο διαβιβάστηκε στη Νομική Υπηρεσία, η οποία, λόγω έλλειψης μαρτυρίας, έδωσε οδηγίες να μην προχωρήσει περαιτέρω η διερεύνηση. «Γνωρίζω την υπόθεση και γι’ αυτό επανέρχεται το θέμα, προφανώς με περισσότερα στοιχεία, αφού παρουσιάστηκαν διάφορα έγγραφα», σημείωσε.

Κληθείς να σχολιάσει την ιατρική γνωμάτευση που δημοσιοποιήθηκε από την Ιωάννα Φωτίου (Annie Alexoui), ο κ. Μιχαηλίδης ξεκαθάρισε ότι δεν μπορεί να θεωρηθεί αδιάσειστο αποδεικτικό στοιχείο, ωστόσο συνιστά μορφή μαρτυρίας. «Δεν θα το χαρακτήριζα αδιάσειστο, αλλά πρόκειται για μαρτυρία. Στα έγγραφα αναφέρονται ονόματα, όπως εκείνου που διενήργησε τις ακτινογραφίες ή συνέταξε τη γνωμάτευση, και θα ληφθούν σχετικές καταθέσεις», ανέφερε.

