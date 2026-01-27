Αυξήθηκαν κατά 26% οι εισαγωγές φθηνών δεμάτων στην ΕΕ το 2025

Ο αριθμός των δεμάτων ηλεκτρονικού εμπορίου χαμηλής αξίας που εισήλθαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση αυξήθηκε στα 5,8 δισεκατομμύρια το 2025, καταγράφοντας άνοδο 26% σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος, ανακοίνωσε τη Δευτέρα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, καθώς η ΕΕ σχεδιάζει να επιβάλει τέλη στα φθηνά προϊόντα που σήμερα εισάγονται αδασμολόγητα.

Η απαλλαγή από τελωνειακούς δασμούς («de minimis») της ΕΕ για δέματα αξίας κάτω των 150 ευρώ έχει συμβάλει στη ραγδαία ανάπτυξη διαδικτυακών πλατφορμών αγορών όπως οι Temu και Shein, οι οποίες αποστέλλουν πακέτα απευθείας στους καταναλωτές από την Κίνα.

Ο Ευρωβουλευτής Ντιρκ Γκότινκ, επικεφαλής διαπραγματευτής για τη νέα τελωνειακή νομοθεσία, δήλωσε ότι οι εισαγωγές δεμάτων χαμηλής αξίας αυξάνονται «με μη βιώσιμο ρυθμό».

«Το γεγονός αυτό υπογραμμίζει την επείγουσα ανάγκη να εφαρμοστεί νωρίτερα, από τον Ιούλιο φέτος, το ευρωπαϊκό τέλος διαχείρισης και να ολοκληρωθεί η τελωνειακή μεταρρύθμιση τους επόμενους μήνες», ανέφερε σε δήλωσή του.

Η ΕΕ σχεδιάζει να επιβάλει τέλος 3 ευρώ στα δέματα χαμηλής αξίας από την 1η Ιουλίου, ως προσωρινό μέτρο, έως ότου επιτευχθεί τελική συμφωνία για την κατάργηση της απαλλαγής από δασμούς.

Το ζήτημα απέκτησε νέα δυναμική πέρσι, όταν οι Ηνωμένες Πολιτείες κατήργησαν τη δική τους πολιτική «de minimis», προκαλώντας ανησυχίες ότι φθηνά κινεζικά προϊόντα θα ανακατευθυνθούν μαζικά προς την Ευρώπη.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει δηλώσει στο παρελθόν ότι εκτιμά πως περίπου το 65% των μικρών δεμάτων που εισέρχονται στην ΕΕ είναι υποτιμολογημένα, με στόχο την αποφυγή τελωνειακών δασμών. Παράλληλα, εντοπίζει κινδύνους για τους καταναλωτές από μη συμμορφούμενα προϊόντα, καθώς και πιθανές επιπτώσεις στις ευρωπαϊκές βιομηχανίες –ιδίως στο λιανεμπόριο– λόγω της αύξησης των εισαγωγών. Η πλειονότητα των δεμάτων προέρχεται από την Κίνα.

