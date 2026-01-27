Εγκύκλιοι ΥΠΟΙΚ για επιδόματα απουσίας εκτός έδρας και συντήρησης εξωτερικού

Τις περιπτώσεις όπου γενικοί διευθυντές υπουργείων και προϊστάμενοι ανεξάρτητων γραφείων έχουν εξουσία να δώσουν έγκριση για κάλυψη εξόδων πέραν των εγκεκριμένων ανώτατων ορίων επιδόματος απουσίας εκτός έδρας στην Κύπρο, καταγράφει το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού.

Σε εγκύκλιο αναφέρεται ότι η εξουσία αυτή δίνεται μόνο όταν ισχύει τουλάχιστον μία από τις ακόλουθες περιπτώσεις:

(α) Για συναντήσεις στο πλαίσιο της ανάληψης από την Κυπριακή Δημοκρατία της Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) το 2026.

(β) Όταν ο υπάλληλος συμβάλλει στη διοργάνωση/ συντονισμό συνεδρίου ή/ και συνάντησης και, ως εκ τούτου, πρέπει να διαμείνει στο ξενοδοχείο που διεξάγεται το συνέδριο και να συμμετάσχει σε γεύμα ή δείπνο.

(γ) Όταν ο υπάλληλος συμμετέχει σε συνέδριο ή/ και συνάντηση όπου οι διοργανωτές έχουν προκαθορίσει συγκεκριμένα ξενοδοχεία για τη διαμονή των συμμετεχόντων ή/ και εστιατόρια και επιβάλλεται πέραν πάσης λογικής αμφιβολίας η διαμονή του λειτουργού στα ξενοδοχεία αυτά ή/ και συμμετοχή σε γεύμα ή δείπνο.

(δ) Όταν τα έξοδα διαμονής/ γεύματος/ δείπνου του υπαλλήλου καλύπτονται κατά τουλάχιστον πενήντα τοις εκατό (50%) από άλλους φορείς/ οργανισμούς και όχι από την Κυπριακή Δημοκρατία.

Οι εγκρίσεις για τις προαναφερόμενες περιπτώσεις θα πρέπει να είναι τεκμηριωμένες, να δίνονται μέσα σε λογικά πλαίσια, η διανυκτέρευση να αφορά διαμονή σε σύνηθες δωμάτιο, να μην απαιτούνται πρόσθετες πιστώσεις από το Υπουργείο Οικονομικών και (όπου αυτό εφαρμόζεται) να επιλέγεται το φθηνότερο ξενοδοχείο/ εστιατόριο.

Σε οποιεσδήποτε άλλες περιπτώσεις, η αρμοδιότητα παραχώρησης κατ’ εξαίρεση έγκρισης για κάλυψη εξόδων πέραν των καθορισμένων ανώτατων ορίων παραμένει στο Υπουργείο Οικονομικών.

Επίδομα συντήρησης εξωτερικού

Σε ό,τι αφορά την καταβολή επιδόματος συντήρησης εξωτερικού, σύμφωνα με εγκύκλιο του γενικού διευθυντή του ΥΠΟΙΚ Ανδρέα Ζαχαριάδη, η προσκόμιση απόδειξης πληρωμής/τιμολογίου εξόδων διανυκτέρευσης θα ισχύει στις περιπτώσεις εκπαιδεύσεων με διάρκεια 8 ημερών και άνω, μη συμπεριλαμβανομένων των ημερών ταξιδιού.

Υπάρχει ακόμη υποχρέωση προσκόμισης απόδειξης πληρωμής/τιμολογίου στις περιπτώσεις αξιωματούχων/ λειτουργών που συμμετέχουν σε επιτροπές/ομάδες εργασίας του Συμβουλίου της ΕΕ, τα έξοδα διανυκτέρευσης των οποίων είναι ανακτήσιμα. Σε περίπτωση μη προσκόμισης απόδειξης πληρωμής/τιμολογίου για διαμονή, θα καταβάλλεται επίδομα ίσο με το 18% του επιδόματος συντήρησης εξωτερικού.

Παράλληλα, αποκεντρώνεται η αρμοδιότητα παραχώρησης έγκρισης ενοικίασης οχήματος στον οικείο Γενικό Διευθυντή υπό ορισμένες προϋποθέσεις, οι οποίες πρέπει να πληρούνται ταυτόχρονα.

Ακόμη, καθίσταται σαφές ότι τα επιδόματα που προνοούνται στις Διατάξεις καταβάλλονται στους λειτουργούς που εδρεύουν στο εξωτερικό (ή στα μέλη του επιτόπιου προσωπικού των Διπλωματικών Αποστολών) μόνο εφόσον η υπηρεσιακή τους μετάβαση περιλαμβάνει διανυκτέρευση. Σε αντίθετη περίπτωση, τους καταβάλλεται το επίδομα γεύματος/ δείπνου και άλλων προσωπικών εξόδων που δικαιολογείται με βάση τις ώρες μετάβασης και επιστροφής τους (αντί το κατ' αποκοπή επίδομα των δύο επιδομάτων για γεύμα/ δείπνο και άλλα προσωπικά έξοδα που καταβάλλεται για υπηρεσιακά ταξίδια αξιωματούχων/ λειτουργών εκτός Κύπρου που ολοκληρώνονται αυθημερόν).

Διευκρινίζεται ότι στους λειτουργούς που εδρεύουν στο εξωτερικό (ή στα μέλη του επιτόπιου προσωπικού των Διπλωματικών Αποστολών) που ταξιδεύουν υπηρεσιακά στην Κύπρο, είναι απαραίτητη η προσκόμιση σχετικών αποδείξεων προκειμένου να τους καταβληθεί το επίδομα απουσίας εκτός έδρας στην Κύπρο.

Επίσης, προστέθηκε πρόνοια για κάλυψη από τη Δημοκρατία των εξόδων δεύτερης παραδοτέας αποσκευής στις περιπτώσεις εκπαιδεύσεων/ υπηρεσιακών ταξιδιών διάρκειας πέραν των 30 ημερών.

Διευκρινίζεται περαιτέρω ότι η προμήθεια του ταξιδιωτικού πράκτορα θα πρέπει να αναγράφεται ξεχωριστά στο τιμολόγιο χρέωσης, στις περιπτώσεις που αυτό είναι δυνατό.

Την ίδια ώρα, θα πρέπει να περιλαμβάνεται περίληψη στα «Αποδεκτά Έξοδα» του κόστους αγοράς ψηφιακών καρτών (eSIM) ή φυσικών καρτών (SIM), για όσους υπαλλήλους μεταβαίνουν σε χώρες εκτός της ΕΕ, με ανώτατο όριο τα €20, ως εναλλακτική επιλογή της κάλυψης του κόστους των υπερπόντιων τηλεφωνημάτων.