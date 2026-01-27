Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

ΥΠΕΣ: Ενημερώνει επιτροπές Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για προτεραιότητες σε θέματα στέγασης

Έμφαση στις ενέργειες που προωθούνται σε ευρωπαϊκό επίπεδο για την ενίσχυση της προσιτής κατοικίας, σύμφωνα με τις πρόνοιες του Ευρωπαϊκού Σχεδίου για την Οικονομικά Προσιτή Στέγη.

Για τις Βρυξέλλες αναχωρεί σήμερα ο Υπουργός Εσωτερικών Κωνσταντίνος Ιωάννου, όπου στις 28 και 29 Ιανουαρίου θα συμμετάσχει σε χωριστές συνεδρίες των Επιτροπών HOUS και EMPL του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, όπου θα παρουσιάσει τις προτεραιότητες της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το θέμα της στέγασης.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Εσωτερικών, ο κ. Ιωάννου αναμένεται να ενημερώσει τα μέλη των δύο Επιτροπών σχετικά με τους κυριότερους στόχους, στους οποίους θα επικεντρωθεί η Κυπριακή Προεδρία για το ζήτημα της στέγασης, με έμφαση στις ενέργειες που προωθούνται σε ευρωπαϊκό επίπεδο για την ενίσχυση της προσιτής κατοικίας, σύμφωνα με τις πρόνοιες του Ευρωπαϊκού Σχεδίου για την Οικονομικά Προσιτή Στέγη.

Στο πλαίσιο της επίσκεψής του, ο Υπουργός Εσωτερικών θα έχει, επίσης, διμερή συνάντηση με τον Γενικό Διευθυντή της Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου της ΕΕ αρμόδιο για θέματα Γεωργίας, Αλιείας, Κοινωνικών Υποθέσεων και Υγείας κ. David Brozina.

