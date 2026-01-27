Επιτροπή Προσφύγων: Ανησυχία για το σχέδιο ΚτίΖω - Στο τραπέζι δανειοδότηση από ΚΦΙΚΒ και αναδρομική στήριξη εκτοπισμένων

Στην προοπτική δανεισμού δικαιούχων του σχεδίου ΚτίΖω από τον Κεντρικό Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών (ΚΦΙΚΒ) προσβλέπει η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Προσφύγων, με τους Βουλευτές να εκφράζουν κατά τη συνεδρίαση της Τρίτης ανησυχία για την πορεία υλοποίησης του σχεδίου, λόγω της αδυναμίας των ιδιοκτητών να καταβάλουν το χρηματικό ποσό που απαιτείται για να συμπληρωθεί το κόστος των εργασιών στις προσφυγικές πολυκατοικίες.

Τα μέλη της Επιτροπής ενημερώθηκαν από τους εκπροσώπους του Τμήματος Πολεοδομίας και της Νομικής Υπηρεσίας, ότι ο ΚΦΙΚΒ αναμένει να λάβει τον τελικό οδηγό για την εφαρμογή του σχεδίου, ώστε να εξετάσει το ενδεχόμενο παραχώρησης δανείων. Όπως ανέφερε στην Επιτροπή η Ειρήνη Γιαννακού, Ανώτερη Λειτουργός του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως, αναμένεται περί τα μέσα Φεβρουαρίου 2026 να παραδοθεί ο εν λόγω οδηγός στον ΚΦΙΚΒ, ώστε να τεθεί υπόψη για να αποφασίσει το Διοικητικό του Συμβούλιο για τη διαδικασία δανεισμού.

Απαντώντας στις ανησυχίες που εξέφρασαν οι Βουλευτές σχετικά με την πορεία υλοποίησης του σχεδίου, η κ. Γιαννακού είπε ότι η πορεία υλοποίησης των έργων στις 43 πολυκατοικίες της Α’ φάσης κρίνεται ως ικανοποιητική, αναφέροντας ότι αναμένεται μέχρι το καλοκαίρι του 2026 να έχουν παραδοθεί οι δύο από τις συνολικά πέντε υπό ανέγερση πολυκατοικίες που είχαν ενταχθεί στη φάση αυτή.

Ανέφερε, πάντως, ότι υπάρχουν ακόμα εφτά πολυκατοικίες της Α' φάσης στον Στρόβολο, οι οποίες δεν έχουν εκκενωθεί, σημειώνοντας ότι σε δύο από αυτές οι κάτοικοι συνεχίζουν να διαμένουν με δική τους ευθύνη.

Αναφορικά με τις πολυκατοικίες της Β' φάσης του σχεδίου, η κ. Γιαννακού είπε ότι έχουν ενημερωθεί όλοι οι δικαιούχοι των 70 πολυκατοικιών που εμπίπτουν στη φάση αυτή και ότι έχουν συμπεριληφθεί στην ενημέρωση και 25 πολυκατοικίες που εμπίπτουν την Γ' φάση, ενώ πρόσθεσε ότι έχουν καταρτιστεί 19 διαχειριστικές επιτροπές για την υποβολή των αιτήσεων στο πλαίσιο του σχεδίου.

Τα μέλη της Επιτροπής ενημερώθηκαν, επίσης, ότι ποσό συνολικού ύψους περίπου €1 εκατομμυρίου, που είχε συγκεντρωθεί από δωρεές στο πλαίσιο εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, κατανεμήθηκε μέσω του Ταμείου Ευαλωτότητας προς κάποιους από τους δικαιούχους της Α’ φάσης του σχεδίου, βάσει κοινωνικών και οικονομικών κριτηρίων, προκειμένου να διευκολυνθούν για την κάλυψη του κόστους των έργων.

Πάντως, ο Βουλευτής του ΑΚΕΛ, Χρίστος Χριστόφιας, εξέφρασε ανησυχίες για τη μικρή πρόοδο στην προώθηση της φάσης Β’ του σχεδίου, αναφέροντας ότι πολλοί δυσκολεύονται να καλύψουν το κόστος. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής και Βουλευτής του ΑΚΕΛ, Νίκος Κέττηρος, σημείωσε ότι όσο περισσότερο καθυστερεί, τόσο πιο δύσκολο θα είναι να υλοποιηθεί το σχέδιο, ενώ σε δηλώσεις του μετά τη συνεδρίαση ανέφερε ότι η χρηματοδότηση των αιτητών εκεί όπου χρειάζεται από τον ΚΦΙΚΒ, ήταν μία εισήγηση την οποία είχαν υποβάλει από την πρώτη μέρα που ανακοινώθηκε το σχέδιο.

«Δύο χρόνια αργότερα, διαπιστώνουμε ότι ακόμη και μετά και την υιοθέτηση της εισήγησης μας για δημιουργία νέου σχεδίου από τον ΚΦΙΚΒ, υπάρχει σοβαρή καθυστέρηση στο να υλοποιηθεί αυτή η εξαγγελία και ο λόγος, όπως ακούσαμε σήμερα και από το Υπουργείο Εσωτερικών, είναι γιατί από τη Νομική Υπηρεσία και την Πολεοδομία πάνε και έρχονται οι οδηγοί και δεν ολοκληρώνεται αυτή η διαδικασία», είπε.

Είπε, ακόμα, ότι οι ένοικοι των 43 πολυκατοικιών της Α' φάσης του σχεδίου είναι ήδη τρία χρόνια έξω από τα σπίτια τους και ότι αν υιοθετούνταν η εισήγησή από την αρχή, το έργο θα είχε προχωρήσει. Ανέφερε, εξάλλου, ότι στο διάστημα αυτό το κράτος συνεχίζει να καταβάλλει ενοίκια, καταλήγοντας ότι με όσα έχει πληρώσει μέχρι στιγμής, θα είχε καλύψει και το ποσό της συνεισφοράς.

«Εξαγγέλθηκε σχέδιο που ήταν καλό και το στηρίξαμε, αλλά σκοντάφτει στη γραφειοκρατία», σημείωσε ο κ. Κέττηρος, ενώ απαντώντας σε ερώτηση, είπε ότι η εισήγηση για δανειοδότηση από τον ΚΦΙΚΒ δεν βρήκε πρόσφορο έδαφος, καθώς μεσολάβησαν επαφές των αρμόδιων υπηρεσιών με δύο τραπεζικούς οργανισμούς, οι οποίοι τελικά υπαναχώρησαν από την πρόθεση για προσφορά σχεδίων δανειοδότησης στους δικαιούχους του ΚτίΖω.

Απαντώντας, εξάλλου, σε ερώτηση για τον ρόλο των τραπεζών, ο κ. Κέττηρος είπε ότι σε επόμενη συνεδρίαση θα εξεταστεί και το ζήτημα που αφορά σε προσφυγικές κατοικίες και διαμερίσματα που είναι σε διαδικασία πλειστηριασμού ή εκποίησης, σημειώνοντας ότι δυστυχώς δεν έγιναν βήματα προόδου.

Κλείνοντας, ο Πρόεδρος της Επιτροπής είπε ότι ορίστηκε νέα συνεδρίαση της Επιτροπής τον Φεβρουάριο για να ενημερωθεί για την εξέλιξη που θα υπάρξει σε ό,τι αφορά τον δανεισμό των δικαιούχων, ενώ ζητήθηκε και γραπτή ενημέρωση της Επιτροπής για την πορεία υλοποίησης του σχεδίου.

Η Βουλευτής του ΔΗΣΥ, Ρίτα Σούπερμαν, ανέφερε σε δηλώσεις της μετά τη συνεδρίαση ότι τα προβλήματα που εντοπίζονται στην υλοποίηση του σχεδίου αφορούν ιδιοκτήτες οι οποίοι «δεν αρνούνται να πληρώσουν τη συνεισφορά, αλλά αντικειμενικά δεν έχουν τη δυνατότητα να το πράξουν», καθώς πρόκειται για ηλικιωμένους, χαμηλοσυνταξιούχους και οικογένειες με πολύ χαμηλά εισοδήματα.

Πρόσθεσε ότι, παράλληλα, δεν υπάρχει πλήρης σαφήνεια ως προς το πλαίσιο, το πότε και πώς καταβάλλεται η συνεισφορά, αν θα υπάρχει ΦΠΑ και ποια στήριξη θα δοθεί στους ευάλωτους. Ιδιαίτερη ανησυχία εξέφρασε για το γεγονός ότι καθυστερεί η προοπτική δανειοδότησης από τον ΚΦΙΚΒ, επισημαίνοντας ότι αυτό είναι καθοριστικό για να μπορέσουν οι ιδιοκτήτες να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους.

«Δεν μπορεί το κράτος να ζητά οικονομικές δεσμεύσεις από ανθρώπους όταν το ίδιο το πλαίσιο παραμένει σε εκκρεμότητα», είπε η κ. Σούπερμαν. «Το ΚτίΖω πρέπει να προχωρήσει με κοινωνική δικαιοσύνη, ξεκάθαρο σχέδιο και ουσιαστική στήριξη των πιο ευάλωτων», κατέληξε.

Από την πλευρά του ο Βουλευτής του ΔΗΚΟ, Ζαχαρίας Κουλίας, διατύπωσε στο πλαίσιο της συζήτησης στη συνεδρίαση της Επιτροπής, εισήγηση για κάλυψη του κόστους από το κράτος στις περιπτώσεις ηλικιωμένων που αδυνατούν να εξεύρουν πόρους, υπό μορφή δανείου το οποίο θα πρέπει να αποπληρώσουν οι κληρονόμοι τους. Η εκπρόσωπος της Νομικής Υπηρεσίας εξέφρασε επιφυλάξεις για τη νομιμότητα ενός τέτοιου μέτρου.

Ο Βουλευτής της ΔΗΠΑ, Γιώργος Πενηνταέξ, σε δηλώσεις του μετά τη συνεδρίαση εξέφρασε ικανοποίηση για το γεγονός ότι ολοκληρώνονται μέσα στους επόμενους μήνες οι δύο πρώτες πολυκατοικίες της Α’ φάσης του σχεδίου και είπε ότι θα πρέπει να δοθεί διευκόλυνση σε όσους δικαιούχους ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες. Επισημαίνοντας ότι ο ΚΦΙΚΒ έχει την οικονομική ευρωστία για να ανταποκριθεί, τον κάλεσε να επισπεύσει τις διαδικασίες για να λυθεί το πρόβλημα.

Αναδρομική ισχύ στην αυξημένη χορηγία για εκτοπισμένους σε ορεινές και ακριτικές περιοχές ζητά η Επιτροπή

Την ανάγκη αναδρομικής ισχύος της παροχής αυξημένης χορηγίας σε όσους εκτοπισμένους επιλέγουν το Στεγαστικό Σχέδιο Αναζωογόνησης Ορεινών, Ακριτικών και Μειονεκτικών Περιοχών από την ημέρα εξαγγελίας του συγκεκριμένου μέτρου από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη, έθεσε κατά τη σημερινή της συνεδρίαση η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Προσφύγων, αφού εξέτασε το ζήτημα αυτεπάγγελτα, έπειτα από εισήγηση των Βουλευτών του ΑΚΕΛ, Νίκου Κέττηρου, Χρίστου Χριστοφίδη και Χρίστου Χριστόφια.

Όπως ανέφερε σε δηλώσεις του μετά τη συνεδρίαση της Επιτροπής ο Πρόεδρός της, Νίκος Κέττηρος, εκτοπισμένοι κατήγγειλαν ότι δέχθηκαν ειρωνική αντιμετώπιση από τους υπαλλήλους των Επαρχιακών Διοικήσεων, όταν απευθύνθηκαν στις Επαρχιακές Διοικήσεις για να επωφεληθούν της επιπρόσθετης επιδότησης ύψους 20% με τη συμμετοχή τους στο σχέδιο για ακριτικές και απομακρυσμένες περιοχές, λόγω του ότι το μέτρο είχε ως αφετηρία την 1 Ιανουαρίου 2026.

Ο κ. Κέττηρος σημείωσε ότι κατά την εξαγγελία του Προέδρου της Δημοκρατίας τον Ιανουάριο του 2025, δεν υπήρχε διευκρίνιση ότι το μέτρο θα ισχύσει από τον Ιανουάριο του 2026, με αποτέλεσμα οι δικαιούχοι να υποβάλλουν αιτήσεις για να επωφεληθούν της επιπλέον επιδότησης, κάτι που όμως είχε ως συνέπεια να χάσουν πρόσβαση στην παροχή αυτή, καθώς δεν κατέστη σαφές ότι η εφαρμογή του μέτρου θα ακολουθούσε χρονικά.

Για τον λόγο αυτό, η Επιτροπή Προσφύγων ζητά από του Υπουργείο Εσωτερικών, όσοι εκτοπισμένοι εγκρίθηκαν ως δικαιούχοι του εν λόγω μέτρου από την εξαγγελία και έπειτα, να ενταχθούν στο σχέδιο για την επιπλέον επιδότηση 20%.

