Υποστήριξη Μάκη Κεραυνού σε Ηροδότου

Όπως αποκάλυψε ο «Π» ο πρώην διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας, Κωνσταντίνος Ηροδότου, βρέθηκε στην τελική δυάδα των υποψηφίων για την προεδρία της Ευρωπαϊκής Αρχής Τράπεζων. Στη μάχη που διεξάγεται στις Βρυξέλλες έχει μπει και το Υπουργείο Οικονομικών, με τον υπουργό, Μάκη Κεραυνό να προωθεί την υποψηφιότητα Ηροδότου ερχόμενος σε επικοινωνία με συναδέλφους του.

Ο διορισμός θα κριθεί στο COREPER, στην επιτροπή των μονίμων αντιπροσώπων των κρατών μελών στις Βρυξέλλες, μετά το καλό αποτέλεσμα που πέτυχε ο κ. Ηροδότου στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αν και βρέθηκε δεύτερος έναντι του Γάλλου συνυποψηφίου του, του Francois-Louis Michaud, νυν εκτελεστικός διευθυντής της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών, πήρε αρκετούς ψήφους ώστε να μην κλείσει η διαδικασία.

Το εγχείρημα, πάντως, παραμένει δύσκολο καθώς οι Γάλλοι θέλουν το πόστο.