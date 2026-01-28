Αυξημένοι κατά 4,3% οι μισθοί- Οι απολαβές των Κυπρίων και των ξένων

Οι μέσες ακαθάριστες μηνιαίες απολαβές των υπαλλήλων κατά το τρίτο τρίμηνο του 2025, εκτιμώνται στα €2.452 σε σύγκριση με €2.352 το τρίτο τρίμηνο του 2024, δηλαδή παρατηρείται αύξηση 4,3%, σύμφωνα με προκαταρκτικά στοιχεία που ανακοίνωσε την Τετάρτη η Στατιστική Υπηρεσία.

Για το τρίτο τρίμηνο του 2025, παρατηρείται αύξηση στις μέσες ακαθάριστες απολαβές διορθωμένες ως προς τις εποχικές διακυμάνσεις σε σύγκριση με το δεύτερο τρίμηνο του 2025, κατά 0,7%.

Οι μέσες ακαθάριστες μηνιαίες απολαβές των ανδρών κατά το τρίτο τρίμηνο του 2025, εκτιμώνται στα €2.622 και των γυναικών στα €2.238. Σε σύγκριση με το τρίτο τρίμηνο του 2024, οι μέσες μηνιαίες απολαβές των ανδρών και των γυναικών αυξήθηκαν κατά 3,8% και 4,9% αντίστοιχα.

Σύμφωνα με την κατανομή των υπαλλήλων ανά ομάδα απολαβών, το μεγαλύτερο ποσοστό των ανδρών (41,3%) λαμβάνει απολαβές από €1.500 έως €2.999, ενώ το αντίστοιχο μεγαλύτερο ποσοστό των γυναικών (40,5%) καταγράφεται στην κατηγορία απολαβών κάτω των €1.500.

Απολαβές ανά υπηκοότητα

Όσον αφορά την υπηκοότητα, μεταξύ των Κυπρίων υπαλλήλων το υψηλότερο ποσοστό (43,9%) εντάσσεται στην κατηγορία απολαβών από €1.500 έως €2.999.

Αντίθετα, στους μη Κύπριους υπαλλήλους το μεγαλύτερο ποσοστό (49,1%) λαμβάνει απολαβές κάτω των €1.500.

Στην κατηγορία των υψηλότερων απολαβών (≥€6.000) εντάσσεται το 3,8% των Κυπρίων υπαλλήλων, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό για τους μη Κυπρίους ανέρχεται σε 7,6%.