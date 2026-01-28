Κέντρο Οικονομικών Ερευνών Πανεπιστημίου Κύπρου: Στο 3,5% παραμένει η ανάπτυξη το 2026

Αμετάβλητες διατηρεί τις προβλέψεις του για την ανάπτυξη της κυπριακής οικονομίας το 2025 και 2026, το Κέντρο Οικονομικών Ερευνών του Πανεπιστημίου Κύπρου.

Όπως ανακοίνωσε στην έκδοση «Οικονομικές Προοπτικές Ιανουαρίου», ο ρυθμός μεγέθυνσης του πραγματικού ΑΕΠ στην Κύπρο εκτιμάται ότι έχει επιβραδυνθεί από 3,9% το 2024 σε 3,5% το 2025. Στη συνέχεια, ο ρυθμός μεγέθυνσης προβλέπεται να παραμείνει σε γενικές γραμμές σταθερός, στο 3,5% το 2026 και στο 3,4% το 2027.

Οι προβλέψεις για το 2025 και το 2026 έχουν παραμείνει αμετάβλητες σε σχέση με το τεύχος Οκτωβρίου.

Όπως σημειώνεται, οι ευνοϊκές οικονομικές προοπτικές είναι κυρίως αποτέλεσμα θετικών εγχώριων εξελίξεων κατά τη διάρκεια του 2025, όπως η ισχυρή αγορά εργασίας, η αποκλιμάκωση του πληθωρισμού, η υψηλή οικονομική εμπιστοσύνη, καθώς και η αύξηση των νέων δανείων υποστηριζόμενη από χαμηλότερα επιτόκια.

Παρά την αυξημένη παγκόσμια αβεβαιότητα και τη μεταβλητότητα στις παγκόσμιες αγορές το 2025, οι εξωτερικοί παράγοντες που συμβάλλουν στις προοπτικές για την Κύπρο περιλαμβάνουν τους σταθερούς – αν και κάπως υποτονικούς – ρυθμούς οικονομικής μεγέθυνσης στις οικονομίες των εμπορικών εταίρων, καθώς και τις ισχυρές επιδόσεις των διεθνών χρηματιστηριακών αγορών που υποδηλώνουν την ανθεκτικότητα των παγκόσμιων οικονομικών προοπτικών.

Στο 0,8% ο πληθωρισμός, προς τα κάτω αναθεώρηση

Ο πληθωρισμός (με βάση τον Δείκτη Τιμών Καταναλωτή) προβλέπεται να αυξηθεί από 0,1% το 2025 σε 0,8% το 2026 και 1,4% το 2027. Η πρόβλεψη του πληθωρισμού για το 2026 έχει αναθεωρηθεί προς τα κάτω κατά 1,2 ποσοστιαίες μονάδες σε σύγκριση με εκείνη του τεύχους Οκτωβρίου, λόγω χαμηλότερου πληθωρισμού από τον αναμενόμενο και περαιτέρω μειώσεων στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου κατά το τέταρτο τρίμηνο του 2025.

Οι προοπτικές για τον πληθωρισμό επηρεάζονται από εξελίξεις κατά τη διάρκεια του 2025, ιδίως το τέταρτο τρίμηνο, όπως σημαντικές μειώσεις στις διεθνείς τιμές πετρελαίου, αποκλιμάκωση των παγκόσμιων τιμών τροφίμων και ανατίμηση του ευρώ έναντι του δολαρίου.

Σημαντικοί κίνδυνοι

Οι προβλέψεις που παρουσιάζονται σε αυτό το τεύχος συνοδεύονται από σημαντικούς κινδύνους για χαμηλότερο ρυθμό μεγέθυνσης από τον προβλεπόμενο και υψηλότερο πληθωρισμό από τον αναμενόμενο.

Οι κίνδυνοι για τον ρυθμό μεγέθυνσης συνεχίζουν να προέρχονται κυρίως από το εξωτερικό περιβάλλον και συγκεκριμένα από το ενδεχόμενο βραδύτερων ρυθμών μεγέθυνσης από τους αναμενόμενους στις οικονομίες των εμπορικών εταίρων. Οι κίνδυνοι για τον πληθωρισμό πηγάζουν σε μεγάλο βαθμό από την ισχυρή εγχώρια δραστηριότητα και τις συνθήκες στενότητας στην αγορά εργασίας.