Με οριακή αύξηση έκλεισε την Τετάρτη το ΧΑΚ

Οριακή αύξηση κατέγραψε στη σημερινή χρηματιστηριακή συνάντηση το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου.

Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 302,11 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο της τάξης του 0,31%. Η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στις €1,485,575.41.

Αντίθετα, ο Δείκτης FTSE/CySE 20 έκλεισε στις 177,50 μονάδες, καταγράφοντας ζημιές σε ποσοστό 0,18%.

Όσον αφορά τους επιμέρους χρηματιστηριακούς δείκτες, κέρδη κατέγραψαν ο δείκτης των Ξενοδοχείων σε ποσοστό 1,09%, της Κύριας Αγοράς 0,52% και των Επενδυτικών 0,30%, ενώ ζημιές σε ποσοστό 0,42% σημείωσε ο δείκτης της Εναλλακτικής.

Το μεγαλύτερο επενδυτικό ενδιαφέρον προσέλκυσαν οι τίτλοι της Τράπεζα Κύπρου με €1,216,997.9800 (τιμή κλεισίματος €9.3000 – χωρίς μεταβολή), της Alkis H. Hadjikyriacos (FROU-FROU Biscuits) με €92,460.0000 (τιμή κλεισίματος €0.4600– άνοδος 4,55%), της Demetra Holdings με €53,705.6000 (τιμή κλεισίματος €1.5450 – άνοδος 0,32%), της Τράπεζα Eurobank με €30,883.4000 (τιμή κλεισίματος €4.2970 – άνοδος 1,56%) και της The Cyprus Cement με €30,511.4000 (τιμή κλεισίματος €1.3300 – πτώση 1,48%).

Από τις μετοχές που έτυχαν διαπραγμάτευσης, 7 κινήθηκαν ανοδικά, 12 καθοδικά και 5 αμετάβλητες. Ο αριθμός των συναλλαγών ανήλθε στις 370.

Πηγή: ΚΥΠΕ