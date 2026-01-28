Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Οικονομία

Με οριακή αύξηση έκλεισε την Τετάρτη το ΧΑΚ

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 302,11 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο της τάξης του 0,31%

Οριακή αύξηση κατέγραψε στη σημερινή χρηματιστηριακή συνάντηση το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου.

Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 302,11 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο της τάξης του 0,31%. Η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στις €1,485,575.41.

Αντίθετα, ο Δείκτης FTSE/CySE 20 έκλεισε στις 177,50 μονάδες, καταγράφοντας ζημιές σε ποσοστό 0,18%.

Όσον αφορά τους επιμέρους χρηματιστηριακούς δείκτες, κέρδη κατέγραψαν ο δείκτης των Ξενοδοχείων σε ποσοστό 1,09%, της Κύριας Αγοράς 0,52% και των Επενδυτικών 0,30%, ενώ ζημιές σε ποσοστό 0,42% σημείωσε ο δείκτης της Εναλλακτικής.

Το μεγαλύτερο επενδυτικό ενδιαφέρον προσέλκυσαν οι τίτλοι της Τράπεζα Κύπρου με €1,216,997.9800 (τιμή κλεισίματος €9.3000 – χωρίς μεταβολή), της Alkis H. Hadjikyriacos (FROU-FROU Biscuits) με €92,460.0000 (τιμή κλεισίματος €0.4600– άνοδος 4,55%), της Demetra Holdings με €53,705.6000 (τιμή κλεισίματος €1.5450 – άνοδος 0,32%), της Τράπεζα Eurobank με €30,883.4000 (τιμή κλεισίματος €4.2970 – άνοδος 1,56%) και της The Cyprus Cement με €30,511.4000 (τιμή κλεισίματος €1.3300 – πτώση 1,48%).

Από τις μετοχές που έτυχαν διαπραγμάτευσης, 7 κινήθηκαν ανοδικά, 12 καθοδικά και 5 αμετάβλητες. Ο αριθμός των συναλλαγών ανήλθε στις 370.

Πηγή: ΚΥΠΕ

Tags

ΧΑΚΧρηματιστήριο

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα