Γενικό Λογιστήριο: Σε λειτουργία το νέο Σύστημα eProcurement στις 3 Φεβρουαρίου

Το Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας ανακοίνωσε ότι το νέο Σύστημα eProcurement τίθεται επίσημα σε λειτουργία στις 3 Φεβρουαρίου, σηματοδοτώντας ένα ακόμη ουσιαστικό βήμα στην πορεία υλοποίησης του μεταρρυθμιστικού έργου που προωθείται στον τομέα των δημόσιων συμβάσεων στην Κύπρο.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, το νέο σύστημα έχει υλοποιηθεί εντός προϋπολογιζόμενου χρόνου, κόστους και ποιότητας, και αποτελεί ένα σημαντικό ορόσημο προς τον εκσυγχρονισμό των δημόσιων συμβάσεων στην Κύπρο, διατηρώντας και ενισχύοντας την ακεραιότητα και την αξιοπιστία του υφιστάμενου συστήματος, το οποίο συνέβαλε καθοριστικά στη μετάβαση των δημόσιων συμβάσεων στην ηλεκτρονική εποχή και αντεπεξήλθε με αξιοσημείωτη επιτυχία στην αποστολή του. Παράλληλα, με την υλοποίηση του, εισάγει ένα σύγχρονο, ολοκληρωμένο και αποδοτικό ψηφιακό περιβάλλον, το οποίο καλύπτει ολόκληρο τον κύκλο των δημόσιων συμβάσεων — από τον προγραμματισμό και τη σύναψη μέχρι τη διαχείριση συμβάσεων.

Για τη συνεχή αναβάθμιση των διαδικασιών των δημόσιων συμβάσεων, το νέο Σύστημα eProcurement εισάγει νέες λειτουργίες, όπως:

Διαχείριση Συμβάσεων (Contract Management) – η οποία υποστηρίζει την ολοκληρωμένη παρακολούθηση και διαχείριση συμβάσεων καθ’ όλο τον κύκλο ζωής τους, συμπεριλαμβανομένων ορόσημων και πληρωμών. Παρέχει εργαλεία για τη διαχείριση και παρακολούθηση της απόδοσης και την παραγωγή αναφορών, καθώς και έγκαιρες ειδοποιήσεις για κρίσιμες ενέργειες.

Ηλεκτρονικό αποθετήριο (eAttestations) – η οποία παρέχει στους Οικονομικούς Φορείς δυνατότητες διαχείρισης των πληροφοριών τους, καθώς και υποβολής πιστοποιητικών και δηλώσεων που αφορούν τα κριτήρια επιλογής και αποκλεισμού, προσφέροντας παράλληλα στις Αναθέτουσες Αρχές βελτιωμένη ορατότητα στα προφίλ τους.

Ετήσιος Προγραμματισμός Δημόσιων Συμβάσεων (Annual Procurement Plan) – η οποία επιτρέπει στις Αναθέτουσες Αρχές να προγραμματίζουν και να δημοσιοποιούν τις δημόσιες συμβάσεις που προτίθενται να υλοποιήσουν εντός του έτους, ενισχύοντας τη διαφάνεια και την έγκαιρη ενημέρωση και προετοιμασία της αγοράς.

Νέα Λειτουργία Ανταλλαγής Μηνυμάτων – η οποία αναβαθμίζει την υφιστάμενη διαδικασία υποβολής διευκρινίσεων, καθιστώντας την επικοινωνία πιο άμεση και αποτελεσματική, μέσω ενσωματωμένων ειδοποιήσεων και μηνυμάτων εντός του Συστήματος eProcurement.

Εργαλείο Στατιστικών και Αναφορών (BI Tool) – το οποίο παρέχει προηγμένες δυνατότητες ανάλυσης δεδομένων και πληροφοριών, υποστηρίζοντας τη διαφάνεια στα θέματα Δημόσιων Συμβάσεων με έτοιμες και προσαρμοσμένες αναφορές, διαδραστικούς πίνακες ελέγχου (dashboards) και γραφικές απεικονίσεις.

Παράλληλα, ενισχύονται υφιστάμενες λειτουργίες, μεταξύ άλλων:

Σύστημα Ηλεκτρονικών Καταλόγων (e-Catalogues) – Το Σύστημα Ηλεκτρονικών Καταλόγων ενισχύεται και αναβαθμίζεται, διευκολύνοντας τη δημιουργία, διαχείριση και έγκριση ηλεκτρονικών καταλόγων στο πλαίσιο των δημόσιων συμβάσεων, καθώς και την εύκολη αναζήτηση και επιλογή προϊόντων και την αποτελεσματική ολοκλήρωση παραγγελιών μέσω του Συστήματος.

Ενισχυμένες Δυνατότητες Αναζήτησης – Νέες δυνατότητες αναζήτησης που διευκολύνουν τον εντοπισμό διαγωνισμών και πληροφοριών εντός του συστήματος, βελτιώνοντας την ταχύτητα εύρεσης και την ευκολία χρήσης.

Νέο φιλικό προς τον Χρήστη Περιβάλλον – Σύγχρονο και ανανεωμένο περιβάλλον με έμφαση στην απλότητα και την άμεση πρόσβαση στις βασικές λειτουργίες, βελτιώνοντας την συνολική εικόνα και εμπειρία χρήσης του συστήματος.

Σύμφωνα με το γενικό λογιστήριο, με τον ανανεωμένο σχεδιασμό, βελτιωμένους χρόνους απόκρισης και έμφαση στη φιλικότητα προς τον χρήστη, το νέο σύστημα προσφέρει μια πιο γρήγορη, πιο εύχρηστη και πιο αποτελεσματική εμπειρία για όλους. Η ανάπτυξή του βασίστηκε σε μια συλλογική και συντονισμένη προσπάθεια, με ουσιαστική συμβολή των Αναθετουσών Αρχών, των Οικονομικών Φορέων και άλλων εμπλεκόμενων μερών, ώστε το τελικό αποτέλεσμα να ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες της αγοράς.

Ιδιαίτερη έμφαση έχει δοθεί στην ομαλή μετάβαση στο νέο σύστημα. Το Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας, μέσω της Ομάδας Υποστήριξης του eProcurement, έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε η έναρξη λειτουργίας να πραγματοποιηθεί απρόσκοπτα, ενώ παράλληλα θα εμπλουτίζεται σταδιακά το διαθέσιμο υποστηρικτικό υλικό, όπως οδηγοί και ενημερωτικά βίντεο. Για σκοπούς μετάβασης στο νέο σύστημα, το σύστημα eProcurement δεν θα είναι διαθέσιμο από τις 30 Ιανουαρίου στις 15:00 μέχρι τις 2 Φεβρουαρίου.

Η έναρξη λειτουργίας του νέου Συστήματος eProcurement επιβεβαιώνει τη δέσμευση του Γενικού Λογιστηρίου της Δημοκρατίας για τη συνεχή βελτίωση και εκσυγχρονισμό του τομέα των δημόσιων συμβάσεων. Με τη συνεργασία όλων των εμπλεκομένων, το νέο σύστημα μπορεί να αξιοποιηθεί στο έπακρο, προς όφελος της διαφάνειας, της αποτελεσματικότητας και της ποιότητας των δημόσιων συμβάσεων στην Κύπρο.

Η πρόσβαση στο νέο σύστημα eProcurement επιτυγχάνεται μέσω του συνδέσμου:

www.eprocurement.gov.cy