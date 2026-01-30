Ο Τραμπ θα ανακοινώσει σήμερα την επιλογή του για την ηγεσία της Fed

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανήγγειλε χθες Πέμπτη το βράδυ πως θα ανακοινώσει σήμερα το πρωί το όνομα του υποψηφίου που θέλει να αναλάβει την ηγεσία της αμερικανικής κεντρικής τράπεζας, Federal Reserve (Fed), μείζονα απόφαση που αναμένουν με ανυπομονησία παράγοντες των αγορών.

Ο Αμερικανος Πρόεδρος είπε πως θα κάνει γνωστή την απόφασή του «αύριο το πρωί», μιλώντας στον Τύπο χθες το βράδυ, προσερχόμενος στην avant-première ντοκιμαντέρ αφιερωμένου στη σύζυγό του Μελάνια Τραμπ.

Διαβεβαίωσε πως έχει επιλέξει «κάποιον πολύ καλό».

Ο 79χρονος μεγιστάνας αποφάσισε όπως φαίνεται να επιταχύνει τα πράγματα, καθώς μόλις μερικές ώρες νωρίτερα δήλωνε πως θα αποκάλυπτε την επιλογή του την επόμενη εβδομάδα.

«Θα είναι κάποιος που νομίζω ότι θα κάνει καλή δουλειά», είπε κατά τη διάρκεια Υπουργικού Συμβουλίου, επαναλαμβάνοντας την άποψή του πως τα επιτόκια είναι σήμερα «πολύ υψηλά, αφόρητα πολύ υψηλά».

Είπε ακόμη πως σκόπευε να κάνει την ανακοίνωση έχοντας στο πλευρό του «τον Σκοτ και τον Χάουαρντ κι όλο τον κόσμο», αναφερόμενος στους Υπουργούς Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ και Εμπορίου Χάουαρντ Λάτνικ.

Ο Αμερικανός Πρόεδρος επαναλαμβάνει εδώ κι εβδομάδες πως έχει κάνει την επιλογή του και θα την παρουσιάσει σύντομα.

Η θητεία του απερχόμενου επικεφαλής της Fed Τζερόμ Πάουελ ολοκληρώνεται τον Μάιο.

Η Fed αποφάσισε προχθές Τετάρτη να αφήσει αμετάβλητα τα επιτόκιά της, αφού τα μείωσε τρεις φορές σε ισάριθμες συνεδριάσεις της επιτροπής νομισματικής πολιτικής της στα τέλη του 2025.

