Γέφυρα για τις ινδικές επενδύσεις προς την Ευρώπη η Κύπρος

ΓΕΩΡΓΙΑ ΧΑΝΝΗ

Οφέλη για την κυπριακή οικονομία εκτιμάται ότι θα επιφέρει η συμφωνία που υπέγραψαν την Τρίτη η Ινδία και ΕΕ. Τι δηλώνουν στον «Π» ο οικονομολόγος Τάσος Γιασεμίδης και ο Manager, Banking Services and Representative Offices της Eurobank, Παναγιώτης Χρυσοστόμου

Οφέλη για την κυπριακή οικονομία εκτιμάται ότι θα επιφέρει η ιστορική συμφωνία που υπέγραψαν την Τρίτη η Ινδία και ΕΕ, με την Κύπρο να καθίσταται γέφυρα για τις ινδικές επενδύσεις προς την Ευρώπη. Την ίδια ώρα, οφέλη αναμένεται να προκύψουν και για τις κυπριακές επιχειρήσεις. Η συμφωνία που θα μειώσει ή θα καταργήσει τους δασμούς στο 96,6% των εξαγωγών της ΕΕ προς την Ινδία, μειώνοντας το κόστος αγαθών όπως αυτοκίνητα, αλκοόλ και μηχανήματα, χαρακτηρίστηκε από τις Βρυξέλλες ως η μεγαλύτερη που έχει συναφθεί ποτέ από τις δύο πλευρές. «Η Κύπρος μπορεί να επωφεληθεί μέσω της ενίσχυσης των εξαγωγών της, τό...

