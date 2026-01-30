Γέφυρα για τις ινδικές επενδύσεις προς την Ευρώπη η Κύπρος

Οφέλη για την κυπριακή οικονομία εκτιμάται ότι θα επιφέρει η ιστορική συμφωνία που υπέγραψαν την Τρίτη η Ινδία και ΕΕ, με την Κύπρο να καθίσταται γέφυρα για τις ινδικές επενδύσεις προς την Ευρώπη. Την ίδια ώρα, οφέλη αναμένεται να προκύψουν και για τις κυπριακές επιχειρήσεις. Η συμφωνία που θα μειώσει ή θα καταργήσει τους δασμούς στο 96,6% των εξαγωγών της ΕΕ προς την Ινδία, μειώνοντας το κόστος αγαθών όπως αυτοκίνητα, αλκοόλ και μηχανήματα, χαρακτηρίστηκε από τις Βρυξέλλες ως η μεγαλύτερη που έχει συναφθεί ποτέ από τις δύο πλευρές. «Η Κύπρος μπορεί να επωφεληθεί μέσω της ενίσχυσης των εξαγωγών της, τό...

