Πρόταση στη βουλή για τροποποίηση νόμου διεθνών εμπιστευμάτων

Πρόταση νόμου για τροποποίηση του περί Διεθνών Εμπιστευμάτων Νόμου, κατέθεσαν χθες στη βουλή οι βουλεύτριες Φωτεινή Τσιρίδου του ΔΗΣΥ και Χριστιάνα Ερωτοκρίτου του ΔΗΚΟ.

Όπως αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση, σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί Διεθνών Εμπιστευμάτων Νόμου, ώστε οι πρόνοιες που αφορούν τα κυπριακά διεθνή εμπιστεύματα και τα τοπικά μη διεθνή εμπιστεύματα να ενοποιηθούν και να περιληφθούν σε ένα ενιαίο νόμο.

Με βάση τον υφιστάμενο περί Διεθνών Εμπιστευμάτων Νόμο, ένα κυπριακό εμπίστευμα, για να θεωρηθεί ως διεθνές και να διέπεται από τον υφιστάμενο νόμο, θα πρέπει ο εμπιστευματοπάροχος και όλοι οι δικαιούχοι να μην είναι κάτοικοι της Δημοκρατίας κατά το ημερολογιακό έτος, το οποίο προηγείται του έτους δημιουργίας του εμπιστεύματος.

Ο περί Διεθνών Εμπιστευμάτων Νόμος τροποποίησε και εκσυγχρόνισε το υφιστάμενο πλαίσιο για διεθνή εμπιστεύματα καταργώντας τον κανόνα του κοινοδικαίου, γνωστού ως rule against perpetuities, επέκτεινε τις εξουσίες των εμπιστευματοδόχων όσον αφορά την διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων εμπιστεύματος και καθόρισε τα Κυπριακά Δικαστήρια ως τα μόνο αρμόδια για να αποφασίζουν επί της εγκυρότητας και όλων των θεμάτων που σχετίζονται με Κυπριακό Διεθνές Εμπίστευμα.

Με την πρόταση νόμου, πρόθεση είναι να διευκρινιστεί ότι οι αλλαγές που επήλθαν στα Κυπριακά Διεθνή Εμπιστεύματα, θα επεκταθούν και στα τοπικά, μη διεθνή εμπιστεύματα ώστε να υπάρχει ένα ενιαίος νόμος που να εκσυγχρονίζει το νομικό πλαίσιο για όλα τα Κυπριακά Ρητά Εμπιστεύματα.

Ταυτόχρονα, γίνονται μικρές τροποποιήσεις για διευκρίνιση ασαφειών που υπήρχαν στο υφιστάμενο νομικό πλαίσιο.

Τα διεθνή εμπιστεύματα (International Trusts) αποτελούν ένα από τα πιο ισχυρά εργαλεία για τη διαχείριση περιουσίας, τον φορολογικό προγραμματισμό και την προστασία περιουσιακών στοιχείων σε παγκόσμιο επίπεδο.