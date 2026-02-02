Στο ταμπλό ΧΑΚ από αύριο οι μετοχές της CTC

Την άρση της αναστολής διαπραγμάτευσης και την επαναφορά των μετοχών της CTC από την Αγορά Επιτήρησης στην Εναλλακτική Αγορά του Χρηματιστηρίου, ανακοίνωσε το ΧΑΚ.

Το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου σε συνέχεια προηγούμενων ανακοινώσεων του σχετικά με την εισηγμένη εταιρεία Cyprus Trading Corporation Plc και ενόψει της έκδοσης και δημοσιοποίησης εκκρεμούσας οικονομικής πληροφόρησης (Ετήσια Οικονομική Έκθεση 31/12/2024 και Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση 30/6/2025), εκ μέρους της εταιρείας, ανακοίνωσε τα ακόλουθα:

(α) την άρση της αναστολής διαπραγμάτευσης των μετοχών της εταιρείας και,

(β) την επαναφορά των μετοχών της από την Αγορά Επιτήρησης στην Εναλλακτική Αγορά του Χρηματιστηρίου, ενόψει του ότι έχουν εκλείψει οι λόγοι για τους οποίους είχαν μεταταχθεί οι μετοχές της εταιρείας (με βάση την Παράγραφο 2.2.5 της ΚΔΠ 379/2014, ως τροποποιήθηκε).

Περαιτέρω σημειώνεται ότι οι μετοχές της εταιρείας θα συνεχίσουν μέχρι να έχει εκλείψει ο λόγος, να παρουσιάζονται με σήμανση (Σ) στο ημερήσιο δελτίο τιμών και στους πίνακες διαπραγμάτευσης, λόγω μη τήρησης των συνεχών υποχρεώσεων σε θέματα διασποράς του μετοχικού της κεφαλαίου.

Η άρση αναστολής διαπραγμάτευσης και η επαναφορά των μετοχών της εταιρείας στην Εναλλακτική Αγορά, θα ισχύουν από την Τρίτη, 3 Φεβρουαρίου 2026.

Ζημιές €2 εκατ. το 2024

Ο συνολικός κύκλος εργασιών του Συγκροτήματος για το έτος 2024 ανήλθε σε €295.272.248, σε σύγκριση με €286.094.772 που ήταν το 2023, παρουσιάζοντας αύξηση 3,21%.

Ως αποτέλεσμα της αύξησης του κύκλου εργασιών, το Συγκρότημα αύξησε τη μεικτή του κερδοφορία στα €54,8 εκατ., σε σχέση με €54,7 εκατ. το 2023, παρά τη μικρή μείωση του περιθωρίου κέρδους.

Τα καθαρά έξοδα χρηματοδότησης παρουσίασαν σημαντική αύξηση €1,8 εκατ., ένεκα των απότομων και μεγάλων αυξήσεων των επιτοκίων που επιβλήθηκαν για να περιορίσουν τον πληθωρισμό.

Τα αποτελέσματα του Συγκροτήματος μετά τη φορολογία ανήλθαν σε ζημία €2 εκατ., σε σχέση με κέρδος €6,5 εκ. το 2023. Η ζημιά του 2024 οφείλεται στην επιπρόσθετη πρόβλεψη €3,7 εκατ. για την δικαστική υπόθεση της Ermes που αφορά το πρώην Debenhams Avenue, καθώς και από το Συγκρότημα Woolworth λόγω απώλειας €10 εκατ. από την επαναδιαπραγμάτευση του τελικού τιμήματος του έργου Aura, αλλά και κέρδους από διακανονισμό τραπεζικών υποχρεώσεων ύψους €7.1 εκατ. Στα αποτελέσματα του Συγκροτήματος περιλαμβάνεται και η συνδεδεμένη εταιρεία Ακίνητα Λάκκος Μικέλλη Λίμιτεδ.

Κατά τη διάρκεια του έτους ολοκληρώθηκε η διαδικασία εκκαθάρισης της Fashionlink S.A., θυγατρική του συγκροτήματος Ermes, η οποία δραστηριοποιούταν στην Ελλάδα με καταστήματα Oviesse και Next, την λειτουργία των οποίων είχε τερματίσει το 2023.

Κέρδη το εξάμηνο 2025

Όσον αφορά το εξάμηνο του 2025, o κύκλος εργασιών για το εξάμηνο του 2025 ανήλθε στα €138.841.539, σε σύγκριση με €134.104.747 το 2024, παρουσιάζοντας αύξηση 3,53%. Η αύξηση οφείλεται στη σημαντική αύξηση στις πωλήσεις οχημάτων, ενώ και οι υπόλοιπες δραστηριότητες είχαν θετική μεταβολή.

Τα μεικτά κέρδη και άλλα εισοδήματα ανήλθαν στα €22.599.008, σε σχέση με €22.290.873 το 2024, παρουσιάζοντας αύξηση 1,38%. Μετά την αφαίρεση των λειτουργικών εξόδων, τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων, ανήλθαν σε €6.058.730 σε σχέση με €5.288.309 το 2023, παρουσιάζοντας αύξηση 14,57%, λόγω της μείωσης των εξόδων κατά €0,5 εκατ. και των αυξημένων μικτών κερδών και άλλων εισοδημάτων κατά €0,3 εκατ.

Τα κέρδη από επενδυτικές δραστηριότητες του 2025, προέρχονται από κέρδος €21,0 εκατ. που προέκυψε από την πώληση της εταιρείας Superhome Center DIY Limited, €0,6 εκατ. από διαγραφή δανεισμού και €0,9 εκατ. κέρδος από την διαγραφή των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων που απορρέαν από μακροχρόνιες μισθώσεις.

Οι ζημιές από επενδυτικές δραστηριότητες του 2024 ανήλθαν σε €1.993.040 και περιλαμβάνουν ζημία €10 εκατ. λόγω της μείωσης στην αξία του συμβατικού περιουσιακού στοιχείου, κέρδος €8,79 εκατ. από διαγραφή και πρόβλεψη για διαγραφή δανεισμού και ζημία €0,78 εκατ. από πρόβλεψη για έξοδα που αφορούσαν την έκδοση πολεοδομικής άδειας.

Τα αποτελέσματα του Συγκροτήματος μετά την αφαίρεση των αποσβέσεων των πάγιων και άυλων περιουσιακών στοιχείων, των χρηματοδοτικών εξόδων, της φορολογίας και του αποτελέσματος από μη συνεχιζόμενες εργασίες, παρουσίασαν κέρδος ύψους €21.784.474, σε σύγκριση με ζημία €1.057.134 το 2024.