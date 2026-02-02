Έρευνα οικογενειακών προϋπολογισμών 2026 θα διεξάγει η Στατιστική Υπηρεσία

Έρευνα Οικογενειακών Προϋπολογισμών για το 2026 ανακοινώνει ότι θα ξεκινήσει η Στατιστική Υπηρεσία.

Στην ανακοίνωσή της, σημειώνει ότι η έρευνα διεξάγεται σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2019/1700 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, τον οποίο όλες οι χώρες-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι υποχρεωμένες να εφαρμόσουν.

Κύριος στόχος της έρευνας είναι η καταγραφή των αγοραστικών συνηθειών των νοικοκυριών σε όλη τη διάρκεια του έτους. Τα στοιχεία που συλλέγονται είναι απαραίτητα για την αναθεώρηση των συντελεστών στάθμισης του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (Τιμαρίθμου) καθώς και των αγαθών και υπηρεσιών που περιλαμβάνονται στο «καλάθι του νοικοκυριού».

Επιπρόσθετα, τα στοιχεία χρησιμοποιούνται για την επικαιροποίηση των μεγεθών ιδιωτικής κατανάλωσης στους εθνικούς λογαριασμούς, την ανάλυση του ύψους και της κατανομής των δαπανών και του εισοδήματος των νοικοκυριών καθώς και τον καταρτισμό διαφόρων κοινωνικοοικονομικών δεικτών.

Σύμφωνα με τη Στατιστική Υπηρεσία, η έρευνα διεξάγεται σε δειγματοληπτική βάση και θα καλύψει 4.800 νοικοκυριά στις αστικές και αγροτικές περιοχές της Κύπρου. Η συλλογή των στοιχείων θα κατανεμηθεί ισομερώς σε μια περίοδο 12 μηνών, από τον Φεβρουάριο 2026 έως τον Ιανουάριο 2027 και κάθε 18 ημέρες, οι απογραφείς θα επισκέπτονται περίπου 240 νοικοκυριά παγκύπρια.

"Κατά αυτόν τον τρόπο θα συλλεχθούν στοιχεία που αντιπροσωπεύουν τις αγοραστικές τάσεις και συνήθειες των νοικοκυριών σε όλη τη διάρκεια του έτους, ούτως ώστε να ληφθούν υπόψη και αγορές που γίνονται εποχιακά", σημειώνει η Στατιστική. Για τον σκοπό αυτό, εκπαιδευμένοι απογραφείς οι οποίοι θα φέρουν ειδική ταυτότητα της Στατιστικής Υπηρεσίας, θα επισκεφθούν τα νοικοκυριά του δείγματος για τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου.

Η έρευνα διεξάγεται σύμφωνα με τον περί Επίσημων Στατιστικών Νόμο του 2021 (Ν. 25(Ι)/2021). Όπως αναφέρει, η Στατιστική Υπηρεσία υποχρεούται να τηρήσει τα στοιχεία τα οποία θα δηλωθούν ως εμπιστευτικά και να τα χρησιμοποιήσει αποκλειστικά και μόνο για στατιστικούς σκοπούς.

Σύμφωνα με τον νόμο, η παροχή πληροφοριών από τους ερωτώμενους είναι υποχρεωτική. Η άρνηση, παράλειψη ή αμέλεια παροχής στοιχείων, η μη συμμόρφωση με τα χρονικά πλαίσια που θέτει η Στατιστική Υπηρεσία και η παροχή ψευδών, ελλιπών ή ανακριβών πληροφοριών αποτελεί αδίκημα και τιμωρείται. Σημειώνεται, ωστόσο, ότι τα αποτελέσματα που θα δημοσιοποιηθούν θα είναι σε τέτοια μορφή που δεν θα καθίσταται δυνατή η αναγνώριση των προσωπικών δεδομένων των ερωτώμενων.

