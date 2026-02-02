Με μικρές ζημιές έκλεισε τη Δευτέρα το ΧΑΚ

Μικρές ζημιές κατέγραψε στη σημερινή πρώτη χρηματιστηριακή συνάντηση της εβδομάδας και του μήνα Φεβρουαρίου το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου.

Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 299,92 μονάδες, σημειώνοντας πτώση της τάξης του 0,12%. Η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στις €392,926.33.

Ο Δείκτης FTSE/CySE 20 έκλεισε στις 177,11 μονάδες, καταγράφοντας αμελητέες ζημιές σε ποσοστό 0,07%.

Όσον αφορά τους επιμέρους χρηματιστηριακούς δείκτες, πτώση κατέγραψαν ο δείκτης των Επενδυτικών σε ποσοστό 0,68% και της Κύριας Αγοράς 0,39%, ενώ άνοδο σε ποσοστό 0,62% σημείωσε ο δείκτης της Εναλλακτικής Αγοράς. Δεν παρουσίασε μεταβολή ο δείκτης των Ξενοδοχείων.

Το μεγαλύτερο επενδυτικό ενδιαφέρον προσέλκυσαν οι τίτλοι της Τράπεζα Κύπρου με €228,228.9600 (τιμή κλεισίματος €9.2600– πτώση 0,43%), της Demetra Holdings με €48,163.8100 (τιμή κλεισίματος €1.5300 – πτώση 0,65%), της The Cyprus Cement με €46,710.5000 (τιμή κλεισίματος €1.3500 – πτώση 0,74%), της Atlantic Insurance με €30,942.4000 (τιμή κλεισίματος €2.4800 – χωρίς μεταβολή) και της Logicom με €12,476.8200 (τιμή κλεισίματος €3.4800 – πτώση 0,57%).

Από τις μετοχές που έτυχαν διαπραγμάτευσης, 3 κινήθηκαν ανοδικά, 9 καθοδικά και 7 αμετάβλητες. Ο αριθμός των συναλλαγών ανήλθε στις 136.