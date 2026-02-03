Themis: Νέα συμφωνία διαχείρισης χαρτοφυλακίου €361 εκατ. με ΚΕΔΙΠΕΣ και Creditum Holdings

Τη σύναψη συμφωνίας διαχείρισης δανειακού χαρτοφυλακίου και ακίνητης περιουσίας καθώς και την παροχή άλλων υπηρεσιών με την ΚΕΔΙΠΕΣ και την Creditum Holdings Ltd, ανακοίνωσε η Themis Portfolio Management Limited.

Η συμφωνία, υπεγράφη στις 30 Ιανουαρίου 2026, αμέσως μετά που η ΚΕΔΙΠΕΣ αγόρασε το χαρτοφυλάκιο από την Eurobank Cyprus Limited, μέσω της Εταιρείας Ειδικού Σκοπού Creditum Holdings Ltd.

Η συμφωνία, αφορά χαρτοφυλάκιο συνολικής αξίας €361 εκατ. και περιλαμβάνει το πλήρες φάσμα υπηρεσιών διαχείρισης πιστωτικών διευκολύνσεων και ακίνητης περιουσίας.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η νέα αυτή συνεργασία ευθυγραμμίζεται πλήρως με το στρατηγικό όραμα της Themis για περαιτέρω ενίσχυση της θέσης της ως κορυφαίου παρόχου υπηρεσιών διαχείρισης μη εξυπηρετούμενων δανείων και ακινήτων στην Κύπρο. Παράλληλα, σηματοδοτεί την έναρξη συνεργασίας με νέο πελάτη που διαθέτει σημαντικό χαρτοφυλάκιο μη εξυπηρετούμενων δανείων και ακίνητης περιουσίας στην τοπική αγορά.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Themis Portfolio Management Limited, Πανίκος Μουζούρης, δήλωσε:

«Η συμφωνία αυτή αποτελεί ένα σημαντικό ορόσημο στην υλοποίηση του στρατηγικού μας σχεδιασμού για την εδραίωση της Themis ως κορυφαίας εταιρείας διαχείρισης δανειακών χαρτοφυλακίων και ακίνητης περιουσίας στην Κύπρο. Η προσθήκη ενός χαρτοφυλακίου τέτοιου μεγέθους ενισχύει την παρουσία μας στην αγορά και επιβεβαιώνει την εμπιστοσύνη που επιδεικνύουν μεγάλοι οργανισμοί στην τεχνογνωσία και τις δυνατότητές μας. Παράλληλα, υπογραμμίζει τη δέσμευσή μας για παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών διαχείρισης. Η νέα αυτή συνεργασία ενδυναμώνει περαιτέρω την επιδίωξή μας να θέτουμε ολοένα και ψηλότερα πρότυπα στον τομέα της διαχείρισης δανειακών χαρτοφυλακίων και ακίνητης περιουσίας στην Κύπρο».