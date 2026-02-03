Καταγγελία για διεφθαρμένους δημόσιους υπαλλήλους διαβίβασε σε υπουργό η Αρχή κατά της Διαφθοράς

Καταγγελία που αφορά διεφθαρμένους δημόσιους υπαλλήλους διαβίβασε η Αρχή κατά της Διαφθοράς στον αρμόδιο υπουργό, υπό την εποπτεία του οποίου υπάγεται το Τμήμα στο οποίο υπηρετούν οι εν λόγω υπάλληλοι, με σκοπό τη διενέργεια σχετικής έρευνας.

Η Αρχή κατά της Διαφθοράς υποχρεώθηκε την περασμένη εβδομάδα να απορρίψει τη συγκεκριμένη καταγγελία, καθώς αυτή είχε υποβληθεί ανώνυμα και οι λειτουργοί της δεν είχαν τη δυνατότητα να επικοινωνήσουν με το πρόσωπο που την υπέβαλε, προκειμένου να τους προσκομίσει πρόσθετα στοιχεία. Ως αποτέλεσμα, η Αρχή αναγκάστηκε να διακόψει τη διερεύνηση της υπόθεσης λόγω έλλειψης στοιχείων και να διαβιβάσει την καταγγελία στον αρμόδιο υπουργό, ο οποίος είναι σε θέση να την εξετάσει καθώς αφορά διαδικασίες διαγωνισμών.

Η καταγγελία

Ειδικότερα, η εν λόγω καταγγελία στρέφεται κατά υπαλλήλου και του προϊσταμένου του, οι οποίοι υπηρετούν σε Τμήμα Υπουργείου, και σύμφωνα με τους ισχυρισμούς που περιλαμβάνονται σε αυτή:

* Παρατηρείται πρακτική απευθείας ανάθεσης έργων εγκατάστασης ηλεκτρικών συσκευών σε κτήρια που ανήκουν στο Δημόσιο.

* Ασκείται κατάχρηση εξουσίας εις βάρος των εργολάβων που αναλαμβάνουν τα εν λόγω έργα, μέσω αντιποίνων σε περιπτώσεις άρνησης συνεργασίας.

* Αποκομίζουν προσωπικό όφελος, ήτοι οικονομικό κέρδος από εταιρείες από τις οποίες οι εργολάβοι εξαναγκάζονται να προμηθεύονται ηλεκτρικές συσκευές για την υλοποίηση των έργων που τους έχουν ανατεθεί.

Γιατί δεν εξετάστηκε από την Αρχή

Η Αρχή κατά της Διαφθοράς υποχρεώθηκε να απορρίψει την καταγγελία, καθώς, από τους προβαλλόμενους ισχυρισμούς και το περιεχόμενο αυτής, κρίθηκε ότι η καταγγελία είναι γενική και αόριστη και δεν συνοδεύεται από επαρκή στοιχεία, βάσει των οποίων θα ήταν εφικτή η περαιτέρω εξέτασή της με σκοπό τη στοιχειοθέτηση ποινικού αδικήματος για πράξεις διαφθοράς.

Όπως μας αναφέρθηκε, η υποβληθείσα καταγγελία είναι ανώνυμη, γεγονός που καθιστά αδύνατη την επικοινωνία με τον καταγγέλλοντα για τη διενέργεια περαιτέρω έρευνας και την εξεύρεση πρόσθετων στοιχείων. Ως εκ τούτου, η Αρχή θα μπορούσε να προχωρήσει σε περαιτέρω εξέταση της καταγγελίας μόνο υπό την προϋπόθεση ότι αυτή θα ήταν επώνυμη και θα υπήρχε δυνατότητα επικοινωνίας με τον καταγγέλλοντα ή, εναλλακτικά, ότι η ανώνυμη καταγγελία θα τεκμηριωνόταν με επαρκή αποδεικτικά στοιχεία.

Η έκκληση της Αρχής κατά της Διαφθοράς

Η Αρχή κατά της Διαφθοράς υποχρεώθηκε να απορρίψει αριθμό ανώνυμων καταγγελιών για διαφθορά επειδή ήταν γενικές και αόριστες. Επιπλέον, η έλλειψη στοιχείων επικοινωνίας με τους καταγγέλλοντες δεν επέτρεπε στην Αρχή να ζητήσει πρόσθετες πληροφορίες ή διευκρινίσεις. Για τον λόγο αυτό, η Αρχή κατά της Διαφθοράς, με πρόσφατη ανακοίνωσή της, κάλεσε όπως οι ανώνυμες καταγγελίες συνοδεύονται από όλα τα σχετικά στοιχεία και πληροφορίες, ώστε να καθίσταται δυνατή η ουσιαστική εξέτασή τους.

Η Αρχή κατά της Διαφθοράς, πριν από την έναρξη οποιασδήποτε διαδικασίας διερεύνησης, μελετά την καταγγελία ή πληροφορία που έχει περιέλθει σε γνώση της με οποιονδήποτε τρόπο, προκειμένου να διαπιστώσει κατά πόσο αυτή αφορά πράξη διαφθοράς. Σε περίπτωση που καταλήξει ότι η καταγγελία ή πληροφορία δεν σχετίζεται με πράξη διαφθοράς, η Αρχή ενημερώνει σχετικά, γραπτώς, το πρόσωπο που την υπέβαλε. Εάν τα στοιχεία του καταγγέλλοντος δεν είναι διαθέσιμα, η σχετική ενημέρωση αναρτάται στην ιστοσελίδα της Αρχής.

Σε περίπτωση κατά την οποία η Αρχή, σε οποιοδήποτε στάδιο εξέτασης ή/και διερεύνησης καταγγελίας ή πληροφορίας, κρίνει ότι προκύπτουν ενδείξεις διάπραξης του αδικήματος της διαφθοράς, προχωρεί στη διερεύνησή του με τον διορισμό λειτουργών επιθεώρησης. Αν, αντίθετα, διαφανεί η διάπραξη άλλου αδικήματος που δεν συνδέεται με πράξη διαφθοράς, η Αρχή ενημερώνει σχετικά τον Γενικό Εισαγγελέα, για τις δικές του περαιτέρω ενέργειες.