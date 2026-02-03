Κεντρική Τράπεζα: Μετοχές επιλέγουν οι επενδυτές χαρτοφυλακίου

Την Έκθεση Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου για το 2024, δημοσιοποίησε την Τρίτη η Κεντρική Τράπεζα. Η έκθεση παρέχει μία επισκόπηση των κυριότερων εξελίξεων αναφορικά με τα στατιστικά στοιχεία των Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου (ΕΧ) , όπως δημοσιεύονται από το Τμήμα Στατιστικής της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου (ΚΤΚ).

Σύμφωνα με την έκθεση, το κύριο συστατικό των στοιχείων ενεργητικού των ΕΧ είναι οι μετοχικοί τίτλοι και οι μετοχές/μερίδια επενδυτικών ταμείων, παρόλο που, οι χρεωστικοί τίτλοι κατέχουν επίσης σημαντικό μερίδιο στα στοιχεία ενεργητικού των ΕΧ. Αυτό δείχνει ότι οι προτιμήσεις των κατοίκων επενδυτών κλίνουν προς τους μετοχικούς τίτλους και μετοχές/μερίδια επενδυτικών ταμείων το 2024.

Οι μετοχικοί τίτλοι και οι μετοχές/μερίδια επενδυτικών ταμείων ανήλθαν στα €47.476,2 εκατ. σε στοιχεία ενεργητικού το 2024, αντιπροσωπεύοντας έτσι το 69% του συνολικού χαρτοφυλακίου περιουσιακών στοιχείων, σε σύγκριση με ένα ποσοστό της τάξης του 71% το 2023.

Οι χρεωστικοί τίτλοι στοιχείων ενεργητικού ανήλθαν στα €21.482,5 εκατ. το 2024, αντιπροσωπεύοντας το 31% των συνολικών περιουσιακών στοιχείων του χαρτοφυλακίου σε σύγκριση με 29% το 2023.

Οι κυριότεροι επενδυτικοί προορισμοί σε σχέση με τα στοιχεία ενεργητικού των ΕΧ για το έτος 2024, είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Ιρλανδία, η Ρωσία, το Λουξεμβούργο και το Καζακστάν, που αποτελούν το 55% περίπου των συνολικών θέσεων. Ο αριθμός των χωρών για το υπόλοιπο 45% είναι μεγάλος και αποτελείται από 141 χώρες.

Τα συνολικά αποθέματα των στοιχείων ενεργητικού των ΕΧ το 2024 ανήλθαν σε €68.958,7 εκατ., καταγράφοντας έτσι αύξηση από τα €62.333,7 εκατ. το 2023. Αυτό αντικατοπτρίζεται κυρίως από την αύξηση που καταγράφεται σε μετοχικούς τίτλους και μετοχές/μερίδια επενδυτικών ταμείων, καθώς και στις επενδύσεις σε χρεωστικούς τίτλους από κάτοικους στο εξωτερικό.