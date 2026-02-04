Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Υπουργικό για ρεύμα: Παρατείνεται μέχρι τον Μάρτη του 2027 ο μειωμένος ΦΠΑ

«Λόγω του ότι η τιμή της προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας δεν έχει μειωθεί σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο».

Τη συνέχιση της μείωσης του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας στην παροχή ηλεκτρικής ενέργειας σε οικιακούς καταναλωτές μέχρι τις 31 Μαρτίου 2027, ενέκρινε το Υπουργικό Συμβούλιο στη συνεδρία του την Τετάρτη. 

Σε δήλωσή του μετά από τη συνεδρία του Υπουργικού, ο Υπουργός Οικονομικών, Μάκης Κεραυνός, ανέφερε ότι το υφιστάμενο καθεστώς του μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ στην ηλεκτρική ενέργεια ισχύει μέχρι τις 31 Μαρτίου 2026. 

«Λόγω του ότι η τιμή της προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας δεν έχει μειωθεί σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, η Κυβέρνηση αποφάσισε να συνεχίσει μέχρι τις 31 Μαρτίου του 2027 την εφαρμογή μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ», σημείωσε. 

«Αυτό συνεπάγεται ένα κόστος 40 εκατομμυρίων και το μέτρο αυτό προωθείται στο πλαίσιο της αξιολόγησης των μέτρων για αντιμετώπιση των αυξημένων τιμών ενέργειας και των συνεχιζόμενων προσπαθειών για αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος των νοικοκυριών», σημείωσε.

