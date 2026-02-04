Ρωσία: Εκτροχιασμός τρένου καυσίμων - Μεγάλη φωτιά στις σιδηροδρομικές γραμμές (βίντεο)

Ο Φαίδωνας μάζεψε τα προσωπικά του αντικείμενα από το Δημοτικό Μέγαρο Πάφου - Σε εξέλιξη το ανακριτικό έργο της Αστυνομίας

Ο Δήμαρχος Πάφου, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Εσωτερικών, έχει τεθεί σε αργία μέχρι την ολοκλήρωση των ερευνών για την υπόθεσή του.

Σε εξέλιξη βρίσκεται το ανακριτικό έργο της Αστυνομίας αναφορικά με την υπόθεση που αφορά τον Δήμαρχο Πάφου, όπως ανέφερε σε δηλώσεις της η Λειτουργός του Κλάδου Επικοινωνίας της Αστυνομίας, κ. Μαρίνα Χριστοδουλίδου.

Ερωτηθείσα σχετικά με το πότε θα κληθεί οποιοδήποτε πρόσωπο να δώσει κατάθεση, η κ. Χριστοδουλίδου διευκρίνισε ότι αυτό εναπόκειται αποκλειστικά στους ανακριτές της υπόθεσης, οι οποίοι αξιολογούν το σύνολο της μαρτυρίας και την πορεία της διερεύνησης.

Σε ερώτηση για τα αδικήματα που διερευνώνται, η κ. Χριστοδουλίδου ανέφερε ότι η Αστυνομία διερευνά σοβαρά αδικήματα, χωρίς ωστόσο να υπεισέλθει σε περαιτέρω λεπτομέρειες.

Αναφορικά με το ενδεχόμενο σύλληψης υπόπτου, σημείωσε ότι κάτι τέτοιο αποτελεί ζήτημα της ανακριτικής διαδικασίας και της αρμόδιας ανακριτικής ομάδας.

Στο μεταξύ, σύμφωνα με πληροφορίες του «Π», το απόγευμα της Τετάρτης, ο κ. Φαίδωνος, μαζί με τη σύζυγό του, μετέβη στο Δημοτικό Μέγαρο Πάφου προκειμένου να παραλάβει τα προσωπικά του αντικείμενα. Μέλη της Αστυνομίας βρίσκονται έξω από το Δημοτικό Μέγαρο Πάφου.

Ο Δήμαρχος Πάφου, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Εσωτερικών, θα τεθεί σε αργία μέχρι την ολοκλήρωση των ερευνών για την υπόθεσή του.

 

