Τράπεζα Κύπρου: Στις 18 Φεβρουαρίου τα προκαταρκτικά οικονομικά αποτελέσματα για 2025

Τα οικονομικά αποτελέσματα θα ανακοινωθούν τηv Τετάρτη, 18 Φεβρουαρίου 2026, πριν την έναρξη της χρηματιστηριακής συνάντησης, στο Χρηματιστήριο Αθηνών και στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου

Στις 18 Φεβρουαρίου αναμένεται να ανακοινωθούν τα προκαταρκτικά οικονομικά αποτελέσματα του Συγκροτήματος Τράπεζας Κύπρου για το 2025.

Η Bank of Cyprus Holdings Public Limited Company ανακοίνωσε στο ΧΑΚ ότι το Διοικητικό της Συμβούλιο θα συνεδριάσει την Τρίτη, 17 Φεβρουαρίου 2026, για να εξετάσει τα προκαταρκτικά οικονομικά αποτελέσματα του Συγκροτήματος Τράπεζας Κύπρου για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2025.

Τα οικονομικά αποτελέσματα θα ανακοινωθούν τηv Τετάρτη, 18 Φεβρουαρίου 2026, πριν την έναρξη της χρηματιστηριακής συνάντησης, στο Χρηματιστήριο Αθηνών και στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου.

Υπενθυμίζεται ότι η τράπεζα ανακοίνωσε για το 2024 κέρδη μετά τη φορολογία ύψους €508 εκατ., αυξημένα κατά 4% σε ετήσια βάση, εκ των οποίων €107 εκατ. το τέταρτο τρίμηνο 2024.

Το εννιάμηνο του 2025 τα κέρδη της ανήλθαν στα €353 εκατ. έναντι κερδών €401 εκατ. πέρσι.

