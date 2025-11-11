Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Κέρδη 353 εκατ. για Τράπεζα Κύπρου τους πρώτους εννέα μήνες του 2025

Η Τράπεζα Κύπρου ανακοίνωσε σήμερα κέρδη ύψους €118 εκατ. για το τρίτο τρίμηνο του 2025, διατηρώντας την κερδοφορία της στα ίδια επίπεδα με το προηγούμενο τρίμηνο.

Για το εννεάμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2025, τα καθαρά κέρδη ανήλθαν στα €353 εκατ., με απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων (ROTE) στο 18,4%, επιβεβαιώνοντας τη σταθερά υψηλή αποδοτικότητα του ομίλου.

Η κεφαλαιακή επάρκεια παρέμεινε σε ιδιαίτερα ισχυρά επίπεδα, με τον δείκτη Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών Κατηγορίας 1 (CET1) να διαμορφώνεται στο 20,5% και τον συνολικό δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας στο 25,4%. Κατά το εννεάμηνο, η οργανική δημιουργία κεφαλαίων έφθασε τις 326 μονάδες βάσης, επιβεβαιώνοντας τη συνεχιζόμενη ενίσχυση του ισολογισμού.

Μερίσματα και μετοχή

Η τράπεζα κατέγραψε βασικά κέρδη ανά μετοχή ύψους €0,81, ενώ τον Οκτώβριο 2025 προχώρησε στην πληρωμή ενδιάμεσου μερίσματος €0,20 ανά μετοχή. Ο στόχος για ποσοστό διανομής κερδών 70% για το 2025 παραμένει αμετάβλητος, σύμφωνα με τη στρατηγική πολιτικής μερισμάτων του Ομίλου.

Δάνεια και ρευστότητα

Η δανειοδοτική δραστηριότητα κατέγραψε σημαντική αύξηση, με νέο δανεισμό €2,2 δισ. στο εννεάμηνο, δηλαδή 31% υψηλότερα σε ετήσια βάση, κυρίως λόγω αυξημένης ζήτησης από επιχειρήσεις και τον τομέα διεθνών εργασιών. Το χαρτοφυλάκιο εξυπηρετούμενων δανείων ανήλθε στα €10,71 δισ., αυξημένο κατά 6% από την αρχή του έτους, ενώ το ποσοστό ΜΕΔ (μη εξυπηρετούμενων δανείων) μειώθηκε περαιτέρω στο 1,2%.

Παράλληλα, οι καταθέσεις, κατά κύριο λόγο από τη λιανική τραπεζική, αυξήθηκαν κατά 7% σε ετήσια βάση, φθάνοντας τα €21,5 δισ., ενισχύοντας ακόμη περισσότερο τη ρευστότητα της Τράπεζας.

Η σταθερή κερδοφορία, η βελτίωση της κεφαλαιακής επάρκειας και η ισχυρή οργανική ανάπτυξη επιβεβαιώνουν, σύμφωνα με τη διοίκηση, την ανθεκτικότητα και τη στρατηγική σταθερότητα της Τράπεζας Κύπρου ενόψει των νέων οικονομικών προκλήσεων.

