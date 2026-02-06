Απάντηση ΟΚΥπΥ σε παράπονο πατέρα: «Λαμβάνει πλήρη ιατρική φροντίδα το παιδί στο Μακάρειο»

Λαμβάνει όλη την ενδεδειγμένη ιατρική φροντίδα το παιδί το οποίο νοσηλεύεται στο Μακάρειο Νοσοκομείο και του οποίου ο πατέρας έκανε παράπονο που προβλήθηκε στα ΜΜΕ αναφέρει, σε ανακοίνωση του, ο Οργανισμός Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (ΟΚΥπΥ).

Αναφορικά με το παράπονο πατέρα που προβλήθηκε από Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης για το παιδί του, το οποίο νοσηλεύεται στο Μακάρειο Νοσοκομείο, ο Οργανισμός Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας σημειώνει πως το παιδί νοσηλεύεται εδώ και τέσσερις εβδομάδες στην παιδιατρική κλινική του Μακάρειου Νοσοκομείου.

«Η οξεία συμπτωματολογία έχει αντιμετωπιστεί, ωστόσο λόγω συνοσηρότητας με Γρίπη Α και αποκλειστικά για ιατρικούς λόγους, δεν ενδεικνυόταν η διενέργεια περαιτέρω εξειδικευμένων εξετάσεων. Σύμφωνα με τους θεράποντες ιατρούς, το παιδί βρίσκεται πλέον σε σταθερή κλινική κατάσταση και λαμβάνει όλη την ενδεδειγμένη ιατρική φροντίδα. Όλες οι απαραίτητες εξειδικευμένες εξετάσεις έχουν προγραμματιστεί να διενεργηθούν εντός της ερχόμενης εβδομάδας», προστίθεται στην ανακοίνωση.

Τονίζεται, τέλος, ότι το Μακάρειο Νοσοκομείο διαθέτει όλες τις κρίσιμες παιδιατρικές ειδικότητες για την περίθαλψη του παιδιού και παρέχει όλη την απαιτούμενη ιατρική υποστήριξη.

Αυτούσια η ανακοίνωση του ΟΚΥπΥ

Αναφορικά με το παράπονο πατέρα που προβλήθηκε από Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης για το παιδί του, το οποίο νοσηλεύεται στο Μακάρειο Νοσοκομείο, ο Οργανισμός Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας, διευκρινίζει τα ακόλουθα:

Το παιδί νοσηλεύεται εδώ και τέσσερις εβδομάδες στην παιδιατρική κλινική του Μακάρειου Νοσοκομείου. Η οξεία συμπτωματολογία έχει αντιμετωπιστεί, ωστόσο λόγω συνοσηρότητας με Γρίπη Α και αποκλειστικά για ιατρικούς λόγους, δεν ενδεικνυόταν η διενέργεια περαιτέρω εξειδικευμένων εξετάσεων.

Σύμφωνα με τους θεράποντες ιατρούς, το παιδί βρίσκεται πλέον σε σταθερή κλινική κατάσταση και λαμβάνει όλη την ενδεδειγμένη ιατρική φροντίδα. Όλες οι απαραίτητες εξειδικευμένες εξετάσεις έχουν προγραμματιστεί να διενεργηθούν εντός της ερχόμενης εβδομάδας.

Το Μακάρειο Νοσοκομείο διαθέτει όλες τις κρίσιμες παιδιατρικές ειδικότητες για την περίθαλψη του παιδιού και παρέχει όλη την απαιτούμενη ιατρική υποστήριξη.

Πηγή: ΚΥΠΕ