Χρυσός: Ανάκαμψη πριν την ώρα της αλήθειας για τον πληθωρισμό

Ο χρυσός κατέγραψε άνοδο την Παρασκευή, ανακάμπτοντας από χαμηλό σχεδόν μίας εβδομάδας, καθώς οι επενδυτές αναμένουν τα κρίσιμα στοιχεία για τον αμερικανικό πληθωρισμό αργότερα σήμερα, που αναμένεται να δώσουν ενδείξεις για την πορεία των επιτοκίων μετά τα ισχυρά στοιχεία για την απασχόληση.

Η τιμή spot του χρυσού ενισχυόταν κατά 0,6% στα 4.949,99 δολάρια ανά ουγγιά, ωστόσο σε εβδομαδιαία βάση υποχωρούσε κατά 0,2%, ενώ τα αμερικανικά συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης για τον Απρίλιο σημείωναν άνοδο 0,4% στα 4.968,0 δολάρια.

Σύμφωνα τον αναλυτή της Capital.com, Κάιλ Ρόντα, η αυξημένη μεταβλητότητα και τα «στρογγυλά» επίπεδα τιμών λειτουργούν ως ενδείξεις για το πώς είναι διαμορφωμένες οι θέσεις των επενδυτών στην αγορά, με τις ισχυρές διασπάσεις να επιταχύνουν τις κινήσεις.

Την Πέμπτη ο χρυσός είχε υποχωρήσει περίπου 3%, υποχωρώντας κάτω από το κομβικό επίπεδο στήριξης των 5.000 δολαρίων ανά ουγγιά, καθώς οι πιέσεις πώλησης εντάθηκαν μετά το ξεπούλημα στις μετοχές.

Στο ίδιο κλίμα, οι ασιατικές αγορές υποχώρησαν από ιστορικά υψηλά, λόγω ανησυχιών για συρρίκνωση περιθωρίων κέρδους στον τεχνολογικό κλάδο.

Παράλληλα, τα στοιχεία που ανακοινώθηκαν την Τετάρτη έδειξαν ότι η αγορά εργασίας στις ΗΠΑ ξεκίνησε το 2026 ισχυρότερα από το αναμενόμενο, ενισχύοντας την εκτίμηση ότι η Fed ενδέχεται να διατηρήσει τα επιτόκια υψηλά για περισσότερο.

Οι επενδυτές αναμένουν πλέον τα στοιχεία του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (στις 13:30 GMT), με την αγορά να αποτιμά δύο μειώσεις επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης εντός του έτους και την πρώτη να τοποθετείται χρονικά για τον Ιούνιο, ενώ ο χρυσός –που δεν αποδίδει τόκο– τείνει να ευνοείται σε περιβάλλον χαμηλότερων επιτοκίων.

Στα υπόλοιπα πολύτιμα μέταλλα, το ασήμι ενισχυόταν κατά 1,5% στα 76,31 δολάρια ανά ουγγιά, ανακάμπτοντας από πτώση 11% την Πέμπτη, αλλά παραμένει σε τροχιά εβδομαδιαίας απώλειας 2,1%. Η πλατίνα ανέβαινε 0,9% στα 2.018,44 δολάρια και το παλλάδιο 2,2% στα 1.652,31 δολάρια, με αμφότερα ωστόσο να κατευθύνονται επίσης προς εβδομαδιαίες απώλειες.

