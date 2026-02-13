Ολοκληρώθηκαν τα έργα επέκτασης στο οδόφραγμα Αγίου Δομετίου - Μία επιπλέον λωρίδα διαθέσιμη σε κάθε κατεύθυνση

Ολοκληρώθηκαν με επιτυχία έργα χρηματοδοτούμενα από την ΕΕ στο σημείο διέλευσης Αγίου Δομετίου, βελτιώνοντας την ασφάλεια, τη λειτουργικότητα και τη ροή της κυκλοφορίας στο πιο πολυσύχναστο σημείο διέλευσης του νησιού, ανακοίνωσε σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Σύμφωνα με τη ανακοίνωση, η επέκταση αυτής της πολυσύχναστης διάβασης στοχεύει στη διασφάλιση ομαλότερης κυκλοφορίας και στην παροχή απτών οφελών για τις χιλιάδες ανθρώπους που διασχίζουν την Πράσινη Γραμμή στη Λευκωσία σε καθημερινή βάση, καθώς και για τις γύρω γειτονιές που έχουν επηρεαστεί εδώ και καιρό από την εξαιρετικά βαριά κυκλοφορία. Όπως αναφέρεται, το έργο αντικατοπτρίζει την ακλόνητη υποστήριξη και δέσμευση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να βελτιώσει την καθημερινή ζωή των Κυπρίων και να ενθαρρύνει τις διελεύσεις από την Πράσινη Γραμμή, ενόψει μιας δίκαιης και διαρκούς λύσης στο κυπριακό ζήτημα προς όφελος όλων των Κυπρίων και του νησιού στο σύνολό του.

Όπως σημειώνεται, η αναβάθμιση αυξάνει τη χωρητικότητα της διάβασης προσθέτοντας μία επιπλέον λωρίδα κυκλοφορίας σε κάθε κατεύθυνση, επεκτείνοντας από δύο σε τρεις λωρίδες, και περιλαμβάνει την κατασκευή ενός νέου πεζόδρομου. Αυτές οι βελτιώσεις αναμένεται να διευκολύνουν πιο αποτελεσματικές διελεύσεις από την Πράσινη Γραμμή, να μειώσουν την κυκλοφοριακή συμφόρηση και να ενισχύσουν την ασφάλεια τόσο για τα οχήματα όσο και για τους πεζούς.

Χρηματοδοτούμενο από την ΕΕ και υλοποιούμενο από το Πρόγραμμα Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών (UNDP) στην Κύπρο, το έργο σχεδιάστηκε για να ανταποκριθεί στην αυξανόμενη ζήτηση σε αυτό το βασικό σημείο διέλευσης, επεκτείνοντας τη χωρητικότητά του και βελτιώνοντας τη διαχείριση της κυκλοφορίας, σε στενή συνεργασία με την δικοινοτική Τεχνική Επιτροπή Διελεύσεων. Τα κατασκευαστικά έργα πραγματοποιήθηκαν από δύο εργολάβους, έναν Ελληνοκύπριο και έναν Τουρκοκύπριο, οι οποίοι συνεργάστηκαν για να διασφαλίσουν την έγκαιρη και αποτελεσματική παράδοση του έργου.

Η ανακοίνωση της Κομισιόν σημειώνει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση παραμένει πλήρως προσηλωμένη στην υποστήριξη μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης και πρακτικών έργων που προωθούν την επαφή, τη συνεργασία και την αμοιβαία κατανόηση μεταξύ των δύο κοινοτήτων, σύμφωνα με τους μακροχρόνιους στόχους της στην Κύπρο και την ακλόνητη υποστήριξή της για μια συνολική και διαρκή επίλυση του κυπριακού ζητήματος.

Πηγή; ΚΥΠΕ