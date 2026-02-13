Ευρωπαϊκό Συνέδριο για τις Σπάνιες Παθήσεις: Διακεκριμένοι επιστήμονες συναντώνται στο ΙΝΓΚ για την Προώθηση Καινοτόμων Θεραπειών

Το Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου και το Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής, διοργανώνουν το Ευρωπαϊκό Συνέδριο «Advancement of Treatments for Rare Diseases», στο πλαίσιο της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 2026.

Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στις 5 και 6 Μαρτίου, 2026 στο ΙΝΓΚ και αναμένεται να φιλοξενήσει περισσότερους από 35 διακεκριμένους ομιλητές και περίπου 250 συμμετέχοντες από διάφορες χώρες, προερχόμενους από τον τομέα της υγείας, της έρευνας, της φαρμακευτικής βιομηχανίας και οργανισμούς ασθενών.

Στόχος του συνεδρίου είναι η ενίσχυση της συνεργασίας και της καινοτομίας στον τομέα των σπάνιων ασθενειών, η προώθηση της έρευνας και η βελτίωση της πρόσβασης των ασθενών σε σύγχρονες θεραπείες.

Διαδικασία Εγγραφής

Η εγγραφή όλων των συμμετεχόντων είναι υποχρεωτική και πραγματοποιείται μέσω της επίσημης πλατφόρμας διαπίστευσης της Κυπριακής Προεδρίας της ΕΕ.

Πρώτο και απαραίτητο βήμα είναι η λήψη ατομικού κωδικού πρόσβασης (Individual Access Code).

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποστείλουν email στη διεύθυνση:

RESEARCH-CY2026EU@dmrid.gov.cy

Στο email θα πρέπει να δηλώνεται εάν ο αποστολέας είναι ομιλητής/πανελίστας, συμμετέχων από την Κύπρο ή συμμετέχων από το εξωτερικό.

Μετά τη λήψη του κωδικού πρόσβασης, οι συμμετέχοντες μπορούν να ολοκληρώσουν την εγγραφή τους μέσω της πλατφόρμας:

https://delegate.cy2026.eu/secured/login

Λόγω περιορισμένων θέσεων, συνιστάται η έγκαιρη ολοκλήρωση της διαδικασίας. Οι εγγραφές κλείνουν στις 25 Φεβρουαρίου. Σημειώνεται ότι ο κωδικός πρόσβασης αποστέλλεται εντός μιας εργάσιμης ημέρας.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα και τους ομιλητές είναι διαθέσιμες στην επίσημη ιστοσελίδα του συνεδρίου:

https://cy2026rarediseases.com/

Το συνέδριο διοργανώνεται στο πλαίσιο των εκδηλώσεων της Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ από την Κυπριακή Δημοκρατία και χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Ορίζοντας Ευρώπη.