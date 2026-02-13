Φυτιρής: Κάλεσε την Annie Alexoui να καταθέσει - Οι τρεις επιλογές που έχει στη διάθεσή της

Τρεις επιλογές έχει στη διάθεσή της η Annie Alexoui για να υποβάλει κατάθεση και να προσκομίσει στοιχεία, σύμφωνα με όσα ανέφερε ο Υπουργός Δικαιοσύνης Κώστας Φυτιρής.

Όπως ανέφερε: «Η πρώτη είναι κάποιος να πάει να καταθέσει στην Αστυνομία και να παραδώσει τα στοιχεία. Αυτή η πρόταση απορρίπτεται από την ίδια. Η δεύτερη επιλογή είναι να καταθέσει τα στοιχεία εκτός Κύπρου, σε κάποιο κλιμάκιο που θα έστελνε η Κυπριακή Δημοκρατία. Η τρίτη επιλογή είναι να καταθέσει μέσω δικηγόρου ή και σε εμένα, κρατώντας αντίγραφο, ώστε να αρχίσει η διερεύνηση».

Ανέφερε επίσης ότι τα στοιχεία μπορούν να δοθούν και μέσω έμπιστου προσώπου της στον ίδιο.,ξεκαθαρίζοντας ότι αυτό μπορεί να γίνει μέσω δικηγόρου στην Κύπρο, ο οποίος θα αναλάβει να παραδώσει την κατάθεσή της μαζί με τα σχετικά στοιχεία.«

Είναι χρέος της Αστυνομίας να διερευνήσει οποιεσδήποτε καταγγελίες προέρχονται από την Annie Alexoui» είπε.

«Νομίζω ότι υπάρχουν τρόποι για να μπουν στην άκρη τα εντάλματα», ανέφερε σχετικά με 13 εντάλματα που ισχύοουν εναντίον της.

Ερωτηθείς αν υπάρχει περίπτωση να διοριστεί ποινικός ανακριτής για να διερευνήσει την υπόθεση, απάντησε ότι το θέμα θα εξεταστεί σε συνεργασία με τη Νομική Υπηρεσία. «Εγώ είμαι έτοιμος να παραλάβω όλα τα στοιχεία που θα προσκομίσει μέσω του δικηγόρου της».

Ο κ. Φυτιρής επεσήμανε ότι όλοι έχουν δικαίωμα προσφυγής στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο.

Annie Alexui: «Θα κινηθώ νομικά και σε ευρωπαϊκό επίπεδο» - Αποκαλύπτει συγγνώμη από υψηλόβαθμο αξιωματούχο

Την πρόθεσή της να κινηθεί νομικά, ακόμη και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, εξέφρασε η Ιωάννα Φωτίου, γνωστή ως Annie Alexui, μιλώντας στην εκπομπή «Πρωτοσέλιδο» του Σίγμα, όπου απάντησε σε ερωτήσεις για τις καταγγελίες της και τους χειρισμούς των κυπριακών Αρχών.

Υποστήριξε ότι η Αστυνομία Κύπρου δεν έχει δικαιοδοσία να της λάβει κατάθεση στο εξωτερικό, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Ποιος τους δίνει συμβουλές αυτούς τους ανθρώπους; Ούτε σαν πολίτες δεν μπορούν να έρθουν».

Σε ό,τι αφορά τα εντάλματα, ξεκαθάρισε ότι δεν αποδέχεται αναστολή χωρίς σαφείς διαβεβαιώσεις ότι δεν θα επανενεργοποιηθούν. «Δεν δέχομαι αναστολή ενταλμάτων. Τι σημαίνει αναστολή; Να έρθουν να κάνουν το δικό τους κομμάτι και μετά να τα επανενεργοποιήσουν; Με δουλεύετε;» ανέφερε, προσθέτοντας ότι θέλει όλα να γίνουν μέσω δικηγόρων και με ξεκάθαρες νομικές εγγυήσεις.

Εμφανίστηκε ιδιαίτερα επικριτική απέναντι στον Υπουργό Δικαιοσύνης, λέγοντας ότι ξεκίνησε με αισιοδοξία αλλά πλέον δεν έχει καμία εμπιστοσύνη, ενώ αμφισβήτησε και τη στάση του Γενικού Εισαγγελέα, εκφράζοντας δυσπιστία για το κατά πόσο μπορεί να υπάρξει ανεξάρτητη και αμερόληπτη διερεύνηση.

Για το ενδεχόμενο να καταθέσει στην Κύπρο, δήλωσε επιφυλακτική, τονίζοντας ότι δεν θεωρεί αυτονόητο πως πρέπει να παρουσιαστεί, εφόσον –όπως λέει– δεν διασφαλίζεται αντικειμενικότητα. Μίλησε για απώλεια εμπιστοσύνης «δευτερόλεπτο με δευτερόλεπτο» και υποστήριξε ότι τα βίντεο και τα στοιχεία που έχει δημοσιοποιήσει θα έπρεπε ήδη να είχαν τύχει σοβαρής διερεύνησης.

Αναφέρθηκε επίσης σε καταγγελίες που υπέβαλε σε θεσμούς, όπως η Αρχή Διερεύνησης Παραπόνων κατά της Αστυνομίας και η Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, λέγοντας ότι δεν υπήρξε ουσιαστική ανταπόκριση. «Απίστευτα πράγματα», σχολίασε.

Η ίδια προανήγγειλε προσφυγή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, υποστηρίζοντας ότι έχουν παραβιαστεί τα δικαιώματά της και ότι έχει ήδη ξεκινήσει τις σχετικές διαδικασίες.

Παράλληλα υποστήριξε ότι τόσο το Υπουργείο Δικαιοσύνης όσο και το Αρχηγείο έχουν δικό της υλικό που αφορά την υπόθεση του εν αργία δημάρχου Πάφου, Φαίδωνα Φαίδωνος. «Δεν έγινε με δική μου θέληση. Έγινε εν αγνοία μου από δικούς μου ανθρώπους και γι’ αυτό ήρθαμε σε τεράστια σύγκρουση. Έχω πει ότι δεν θέλω να βοηθήσω την Αστυνομία».

Σε ερώτηση κατά πόσον εμπιστεύεται κάποιον στη δημόσια υπηρεσία ή στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, απάντησε «κανέναν». Επι τούτου αναφέρθηκε και στη ζωή στη Ρωσία, όπου, όπως είπε νιώθει «ασφάλεια και στήριξη, σε αντίθεση με την Κύπρο», την οποία χαρακτήρισε «εχθρικό μέρος», αποκαλύπτοντας παράλληλα ότι δέχθηκε τηλεφώνημα από υψηλόβαθμο αξιωματικό της κυπριακής αστυνομίας που της ζήτησε συγγνώμη.