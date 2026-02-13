Στο παγκόσμιο "top 20" το κυπριακό επιχειρηματικό περιβάλλον

Η Κύπρος καταγράφει μια αξιοσημείωτη επίδοση στο «Innovators Business Environment Index 2026» της StartupBlink (IBEI 2026), κατακτώντας τη 15η θέση παγκοσμίως, την 8η στην Ευρώπη και την 1η στη Νότια Ευρώπη, με το κυπριακό επιχειρηματικό περιβάλλον να απολαμβάνει την υψηλότερη βαθμολογία στην υποπεριοχή της. Το βασικό ατού της Κύπρου, που της προσφέρει αυτές τις υψηλές επιδόσεις, είναι το ευνοϊκό φορολογικό πλαίσιο.

Σύμφωνα με τον δείκτη, η χώρα προσφέρει τις πιο ανταγωνιστικές φορολογικές συνθήκες στη Δυτική Ευρώπη, στοιχείο που λειτουργεί σαν ισχυρός μαγνήτης για επενδύσεις, ιδιαίτερα σε τομείς όπως η τεχνολογία, οι χρηματοοικονομικές υπηρεσίες και οι διεθνείς εταιρικές δομές. Η σταθερότητα του φορολογικού πλαισίου, σε συνδυασμό με το εκτεταμένο δίκτυο συμφωνιών αποφυγής διπλής φορολογίας, ενισχύει περαιτέρω την ελκυστικότητα της χώρας ως περιφερειακού επιχειρηματικού κόμβου.

«Συνολικά, τα αποτελέσματα της Κύπρου παρουσιάζουν ένα επιχειρηματικό περιβάλλον που χαρακτηρίζεται από θετικά αξιολογημένες φορολογικές συνθήκες και πλαίσια επιχειρηματικών κινήτρων», τονίζεται στον σχολιασμό των αποτελεσμάτων του δείκτη.

Στη συνολική κατάταξη η Ευρώπη διαθέτει 10 χώρες μέσα στο παγκόσμιο Top 20 -περισσότερες από κάθε άλλη γεωγραφική περιφέρεια- με την Κύπρο να είναι μέρος της κατάταξης, όχι λόγω μεγέθους αλλά της ποιότητας επιχειρηματικού περιβάλλοντος.

Οι επιδόσεις

Αναλυτικά, η Κύπρος κατέχει την πρώτη θέση στην ΕΕ και 10η παγκοσμίως στον τομέα της φορολογίας και τη 2η στην ΕΕ και 6η παγκοσμίως στον πυλώνα των επιχειρηματικών κινήτρων (πρώτη στην ΕΕ είναι η Βουλγαρία).

«Η υψηλότερη κατάταξη της Κύπρου στον δείκτη IBEI 2026, σε σύγκριση με τον δείκτη Global Startup Ecosystem Index 2025, υπογραμμίζει τη δύναμη των υποκείμενων συνθηκών του επιχειρηματικού περιβάλλοντος σε σύγκριση με την πραγματική απόδοση του οικοσυστήματος νεοφυών επιχειρήσεων», τονίζεται στην έρευνα.

Σε επίπεδο παραμέτρων, η Κύπρος συγκατάλεγεται στο ανώτερο 25% του Δείκτη σε κριτήρια όπως ο συντελεστής φόρου εταιρειών, ο συντελεστής φόρου κεφαλαιουχικών κερδών και ο συντελεστής φόρου μερισμάτων.

«Η θέση της στη Μεσόγειο και η ιστορική της σημασία ως εμπορικού κέντρου δημιουργούν μια ελκυστική βάση για επιχειρηματίες που ασχολούνται με διεθνείς δραστηριότητες. Αποκτούν συνεπείς διοικητικούς και οικονομικούς κανονισμούς εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα τελευταία χρόνια, η Κύπρος έχει βιώσει μια σημαντική οικονομική μεταμόρφωση. Αυτή η αλλαγή έχει μεταμορφώσει την εικόνα της και την έχει καθιερώσει ως ένα από τα πιο ελκυστικά επιχειρηματικά κέντρα της περιοχής», αναφέρεται στον σχολιασμό των αποτελεσμάτων.

Τα πλεονεκτήματα

Η StartupBlink αξιολογώντας τι προσφέρει η Κύπρος αναφέρει:

Η δομή του εταιρικού φόρου είναι μία από τις πιο ανταγωνιστικές στην ΕΕ. Παρέχει στις επιχειρήσεις σαφή μακροπρόθεσμη διαφάνεια και ταιριάζει καλά με τις επιχειρήσεις που εξυπηρετούν τοπικές και διεθνείς αγορές.

Επιπλέον μέτρα διευκολύνουν τη συμμόρφωση των μικρότερων επιχειρήσεων. Βοηθούν στη δημιουργία ενός οργανωμένου και ελεγχόμενου περιβάλλοντος για τις καθημερινές επιχειρηματικές δραστηριότητες.

Οι προσωπικοί φόροι ενισχύουν την ελκυστικότητα της Κύπρου. Το σύστημα μη κατοίκων (non-domiciled) επιτρέπει στους επιλέξιμους κατοίκους να αποφεύγουν συγκεκριμένους φόρους επί των μερισμάτων και των τόκων. Έχει αναδειχθεί σε βασικό πόρο για την προσέλκυση παγκοσμίως μετακινούμενων καινοτόμων επιχειρηματιών και επενδυτών με διεθνείς πηγές εισοδήματος.

Το πρόγραμμα Startup Visa ενισχύει αυτή τη στρατηγική. Παρέχει στους επιχειρηματίες καταγωγή με εκτός ΕΕ και ΕΟΧ (Ευρωπαϊκός Οικονομικός Χώρος, Ισλανδία, Λιχτενστάιν, Νορβηγία), μ ια σαφή δομή για τη δημιουργία επιχειρήσεων με έμφαση στην τεχνολογία και συμβάλλει στον στόχο της Κύπρου να ενισχύσει τις βιομηχανίες της που βασίζονται στη γνώση.

ια σαφή δομή για τη δημιουργία επιχειρήσεων με έμφαση στην τεχνολογία και συμβάλλει στον στόχο της Κύπρου να ενισχύσει τις βιομηχανίες της που βασίζονται στη γνώση. Η θεσμική υποστήριξη ενισχύει αυτή την πορεία. Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (RIF) διαχειρίζεται πρωτοβουλίες που ενθαρρύνουν τις επιστημονικές και εμπορικές προσπάθειες. Ο Invest Cyprus λειτουργεί ως ο κύριος σύνδεσμος για τους διεθνείς επενδυτές και προσφέρει υποστήριξη κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης και της ανάπτυξης.

Η έρευνα

Η έρευνα «Innovators Business Environment Index (IBEI) 2026» είναι ένας παγκόσμιος δείκτης που αξιολογεί πόσο φιλικό είναι το επιχειρηματικό περιβάλλον κάθε χώρας για καινοτόμες επιχειρήσεις και επιχειρηματίες. Δημοσιεύεται από τη StartupBlink, μια διεθνή πλατφόρμα έρευνας και χαρτογράφησης startup οικοσυστημάτων που παρακολουθεί την κατάσταση της καινοτομίας σε περισσότερες από 125 χώρες και χρησιμοποιεί πάνω από 30 παραμετρικά, μετρήσιμα κριτήρια για να συγκρίνει τα εθνικά περιβάλλοντα επιχειρείν.